Торт "Пеньок із шишками": рецепт яскравого новорічного десерту (відео)

Торт виходить по-справжньому святковим і новорічним.

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Оригінальний торт "Пеньок із шишками" прикрасить будь-який стіл, оскільки він має святковий і навіть казковий вигляд. Як приготувати таку красу, розповіла та показала кулінарна блогерка Alina UMAMI.

Торт "Пеньок із шишками"

Складові:

Яйця — 2 шт;

Цукор — 160 гр;

Вода — 8 ст.л.;

Борошно — 190 гр;

Розпушувач — 1 ч.л.;

Ванільний цукор — 1 пакетик.

Для крему:

Масло вершкове м'яке — 200 гр;

Згущене молоко варене — 200 г;

Домашній сир — 300 гр.

Для шоколадної помадки:

Цукор — 1 ст.л.;

Какао — 1,5 ст.л.;

Вершки (10-15%) — 70 мл;

Вершкове масло — 1 ст.л. із гіркою.

Для шишок:

Печиво — 200 гр;

Горіхи — 70 гр;

Цукор — 1-2 ст.л.;

Какао — 2 ст.л.;

Крохмаль — 1 ст.л.;

Молоко — 200 гр (1 склянка)

Масло вершкове — 70 гр;

Сухий сніданок (пластівці шоколадні) — 200 гр.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці збивати яйця з цукром і ванільним цукром протягом 5-6 хвилин. Потім просіяти туди борошно, розпушувач і додати воду. Все перемішати до однорідності. Готове тісто вилити на жаровню, застелену пергаментним папером, і рівномірно розрівняти по всій поверхні. Випікати бісквіт у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 12-15 хвилин. Дуже важливо не пересушити корж.

Із готового коржа зняти пергаментний папір. Розділити готовий бісквіт на чотири рівні за шириною частини та розрізати.

Далі потрібно приготувати помадку. Для цього в каструлю або ковш із товстим дном насипати столову ложку цукру (без гірки), какао, вершки та поставити на середній вогонь. Туди ж додати столову ложку олії. У результаті маса вийде не дуже солодкою, більше нагадуючи за смаком гіркий шоколад, і це нормально, оскільки бісквіт і крем будуть досить солодкими.

Кожну з чотирьох частин коржа змастити отриманою шоколадною помадкою.

Наступний етап — приготування крему. У чистий глибокий посуд покласти масло, нагріте до кімнатної температури, збити його міксером, потім ввести варене згущене молоко та знову збити, і останній етап — домашній сир, і знову все збити.

Крем розділити на чотири частини, одну частину відставити, а рештою крему за допомогою кондитерського мішка змастити коржі та сформувати з них пеньок.

У крем, що залишився, додати какао, перемішати й нанести крем на боки торта, намалювавши за допомогою виделки або дерев'яних паличок для суші "кору" дерева.

Один із найважливіших етапів в оформленні торта — виготовлення шишок. Для цього печиво (будь-яке пісочне ароматне) подрібнити в крихту, те ж зробити з горіхами (волоськими, фундуком або будь-якими іншими), все перемішати.

Столову ложку цукру та стільки ж крохмалю насипати в рондель, додати какао, холодне молоко, поставити на середній вогонь і, помішуючи, варити, доки маса стане однорідною та почне густіти. Помішувати потрібно постійно. Вимкнути вогонь і додати в рондель масло, все перемішати.

З'єднати горіхово-пісочну крихту із заварною основою, все добре перемішати. Руки змастити олією та сформувати з маси основи для шишок у вигляді конусів. Перед декоруванням поставити їх у холодильник, щоб маса стала щільнішою.

За допомогою пластівців, які максимально нагадують лусочки шишок, задекорувати заготовки, починаючи згори.

Готові шишки розташувати на пеньку, а як додатковий декор можна додати живі ялинові гілочки.

Зверху готовий торт можна трохи присипати цукровою пудрою.

Нагадаємо, як приготувати "Медовик" без формування коржів.