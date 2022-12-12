"Медовик" без зайвого клопоту: новий рецепт повітряного десерту

Тісто для медовика за цим рецептом готується швидше і не вимагає розкатування.

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Медовик — торт, який не набридає ніколи і користується заслуженою любов'ю ласунів багато років. Пропонуємо вам ще один рецепт цього торта з кулінарного блогу "Готуємо вдома". Приготування тіста займе лише кілька хвилин, випічка не вимагає розкатування коржів, а результат порадує відмінним і ніжним смаком.

Торт "Медовик"

Інгредієнти:

мед — 180 г (4 ст. л);

вершкове масло — 200 г;

сода — 2 ч. л;

яйця — 4 шт.;

цукор — 200 г (10 ст. л. без гірки);

борошно — 300 г (10 ст. л. з гіркою).

Для крему:

сметана (25%) — 700 г;

вершки (33%) — 500 мл;

цукрова пудра — 180 г (7 ст. л.);

ванільний цукор — 1 ч. л;

волоські горіхи — жменя (за бажанням).

Спосіб приготування:

У каструлю з товстим дном покласти мед і масло та поставити на маленький вогонь. Тримати на вогні доти, доки масло не розчиниться. До кипіння суміш доводити не треба. Зняти з плити.

У гарячу масляно-медову суміш додати негашену соду, добре перемішати вінчиком. У процесі перемішування медова суміш стане світлішою і збільшиться в об'ємі в кілька разів.

Перелити суміш у глибоку чисту миску. Додати борошно, просіюючи його, і добре перемішати тісто. В ідеалі тісто виходить схожим на м'який пластилін.

Далі в чисту миску розбити чотири яйця, туди ж — 200 г цукру. Збити масу міксером до пишності, буквально кілька хвилин, поки розчиниться цукор. Отриману масу в 2-3 прийоми додати тісто, добре перемішуючи щоразу. Тісто повинно вийти гладким, однорідним і ніжним.

Дно та боки листа вистелити пергаментним папером, вилити все тісто і розрівняти. Корж відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 12-15 хвилин, перевіряючи готовність за допомогою дерев'яної зубочистки. Коли вона при протиканні коржа залишається сухою, він готовий.

Дістати корж із духовки і залишити на деко до повного остигання. Щоб він охолонув швидше, можна перевернути його на решітку. Корж, що охолонув, розрізати на три рівні частини, попередньо обрізавши краї по всьому периметру.

Наступний етап — приготування крему. У чисту глибоку миску влити охолоджені вершки та збити до пишної пінки. Потім у 2-3 прийоми додати цукрову пудру, продовжуючи збивати, поки вийде консистенція, яка нагадує морозиво, що підтануло. Для аромату додати в крем ванільний екстракт або ванільний цукор. Змішати вершки зі сметаною, і зрештою вийде крем, що нагадує густу сметану.

Горіхи дрібно порубати.

Останній етап — збирання торта. Це може бути як традиційна форма, так і вертикальна, як пеньочок. Після змащування коржа кремом посипати його горіхами, повторюючи те саме на інших коржах.

Готовий торт змастити кремом зверху та з усіх боків, покрити крихтою. Верх торта прикрасити за власним смаком і бажанням.

Нагадаємо, як приготувати класичний "Медовик", а також "Медовик" без випічки.