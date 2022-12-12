"Медовик" без лишних хлопот: новый рецепт воздушного десерта

Тесто для медовика по этому рецепту готовится быстрее и не требует раскатывания.

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Медовик – торт, который не надоедает никогда и пользуется заслуженной любовью сладкоежек много лет. Предлагаем вам еще один рецепт этого торта из кулинарного блога "Готовим дома". Приготовление теста займет всего несколько минут, выпечка не требует раскатывания коржей, а результат порадует отличным и нежным вкусом.

Торт "Медовик"

Ингредиенты:

Мед – 180 гр (4 ст. л);

Сливочное масло – 200 гр;

Сода – 2 ч. л;

Яйца – 4 шт;

Сахар – 200 гр (10 ст. л. без горки);

Мука – 300 гр (10 ст. л. с горкой).

Для крема:

Сметана (25%) – 700 гр;

Сливки (33%) – 500 мл;

Сахарная пудра – 180 гр (7 ст. л.);

Ванильный сахар – 1 ч. л;

Грецкие орехи – горсть (по желанию).

Способ приготовления:

В кастрюлю с толстым дном положить мед и масло и поставить на маленький огонь. Держать на огне до тех пор, пока масло не растворится. До кипения смесь доводить не надо. Снять с плиты.

В горячую масляно-медовую смесь добавить негашеную соду, хорошо перемешать венчиком. В процессе перемешивания медовая смесь станет светлее и увеличится в объеме в несколько раз.

Перелить смесь в глубокую чистую миску. Добавить муку, просеивая ее, и хорошо перемешать тесто. В идеале тесто получается похожим на мягкий пластилин.

Далее в чистую миску разбить четыре яйца, туда же – 200 гр сахара. Сбить массу миксером до пышности, буквально пару минут, пока растворится сахар. Полученную массу в 2-3 приема добавить в тесто, хорошо перемешивая каждый раз. Тесто должно получится гладким, однородным и нежным.

Дно и бока противня выстелить пергаментной бумагой, вылить все тесто и разровнять. Корж отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 12-15 минут, проверяя готовность с помощью деревянной зубочистки. Когда она при протыкании коржа остается сухой, он готов.

Достать корж из духовки и оставить на противне до полного остывания. Чтобы он остыл быстрее, можно перевернуть его на решетку. Остывший корж разрезать на три равные части, предварительно обрезав края по всему периметру.

Следующий этап – приготовление крема. В чистую глубокую миску влить охлажденные сливки и взбить до пышной пенки. Затем в 2-3 приема добавить сахарную пудру, продолжая взбивать, пока получится консистенция, напоминающая подтаявшее мороженое. Для аромата в крем добавить ванильный экстракт или ванильный сахар. Смешать сливки со сметаной, и по итогу получится крем, напоминающий густую сметану.

Орехи мелко порубить.

Последний этап – сборка торта. Это может быть как традиционная форма, так и вертикальная, в виде пенечка. После смазывания коржа кремом посыпать его орехами, повторяя то же на других коржах.

Готовый торт смазать кремом сверху и со всех сторон, покрыть крошкой. Верх торта украсить по собственному вкусу и желанию.

Напомним, как приготовить классический "Медовик", а также "Медовик" без выпечки.