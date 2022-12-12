Торт "Пенек с шишками": рецепт яркого новогоднего десерта (видео)

Торт получается по-настоящему праздничным и новогодним.

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Оригинальный торт "Пенек с шишками" украсит любой стол, поскольку выглядит он празднично и даже сказочно. Как приготовить такую красоту, рассказала и показала кулинарный блогер Alina UMAMI.

Торт "Пенек с шишками"

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт;

Сахар – 160 гр;

Вода – 8 ст. л;

Мука – 190 гр;

Разрыхлитель – 1 ч. л;

Ванильный сахар – 1 пакетик.

Для крема:

Масло сливочное мягкое – 200 гр;

Сгущенное молоко вареное – 200 гр;

Творожный сыр – 300 гр.

Для шоколадной помадки:

Сахар – 1 ст. л;

Какао – 1,5 ст. л;

Сливки (10-15%) – 70 мл;

Сливочное масло – 1 ст. л. с горкой.

Для шишек:

Печенье – 200 гр;

Орехи – 70 гр;

Сахар – 1-2 ст. л;

Какао – 2 ст. л;

Крахмал – 1 ст. л;

Молоко – 200 гр (1 стакан)

Масло сливочное – 70 гр;

Сухой завтрак (хлопья шоколадные) – 200 гр.

Способ приготовления:

В глубокой миске сбить яйца с сахаром и ванильным сахаром сбивать 5-6 минут. Затем просеять туда же муку, разрыхлитель и добавить воду. Все перемешать до однородности. Готовое тесто вылить в противень, застеленный пергаментной бумагой и разровнять равномерно по всей поверхности. Выпекать бисквит в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 12-15 минут. Осень важно не пересушить корж.

С готового коржа снять пергаментную бумагу. Разделить готовый бисквит на четыре ровные по ширине части и разрезать.

Далее нужно приготовить помадку. Для этого в кастрюлю или ковшик с толстым дном насыпать столовую ложку сахара (без горки), какао, сливки и поставить на средний огонь. Туда же добавить столовую ложку масла. В итоге масса получится не очень сладкой, больше напоминая по вкусу горький шоколад, и это нормально, поскольку бисквит и крем будут достаточно сладкими.

Каждую из четырех частей коржа смазать полученной шоколадной помадкой.

Следующий этап – приготовление крема. В чистую глубокую посуду положить масло, нагретое до комнатной температуры, сбить его миксером, затем ввести– вареную сгущенку и снова сбить, и последний этап – творожный сыр и снова все сбить.

Крем разделить на четыре части, одну часть отставить, а остальным кремом с помощью кондитерского мешка смазать коржи и сформировать из них пенек.

В оставшийся крем добавить какао, перемешать и нанести крем на бока торта, нарисовав с помощью вилки или деревянных палочек для суши "кору" дерева.

Один из самых важных этапов в оформлении торта – изготовление шишек. Для этого печенье (любое песочное ароматное) измельчить в крошку, то же сделать с орехами (грецкими, фундуком или любыми другими), все перемешать.

Столовую ложку сахара и столько же крахмала насыпать в сотейник, добавить какао, холодное молоко, поставить на средний огонь и, помешивая, варить, пока масса станет однородной и начнет густеть. При этом помешивать ее нужно постоянно. Выключить огонь и добавить в сотейник масло, все перемешать.

Соединить орехово-песочную крошку с заварной основой, все хорошо перемешать. Руки смазать маслом и сформировать из получившейся массы основы для шишек в виде конусов. Перед декорированием поставить их в холодильник, чтобы масса стала плотнее.

С помощью хлопьев, которые максимально напоминают чешуйки шишек, задекорировать заготовки, начиная сверху.

Готовые шишки расположить на пеньке, а в качестве дополнительного декора можно добавить живые еловые веточки.

Сверху готовый торт можно слегка присыпать сахарной пудрой.

Напомним, как приготовить "Медовик" без формирования коржей.