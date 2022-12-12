Торт "Пенек с шишками": рецепт яркого новогоднего десерта (видео)
Торт получается по-настоящему праздничным и новогодним.
Оригинальный торт "Пенек с шишками" украсит любой стол, поскольку выглядит он празднично и даже сказочно. Как приготовить такую красоту, рассказала и показала кулинарный блогер Alina UMAMI.
Торт "Пенек с шишками"
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт;
- Сахар – 160 гр;
- Вода – 8 ст. л;
- Мука – 190 гр;
- Разрыхлитель – 1 ч. л;
- Ванильный сахар – 1 пакетик.
Для крема:
- Масло сливочное мягкое – 200 гр;
- Сгущенное молоко вареное – 200 гр;
- Творожный сыр – 300 гр.
Для шоколадной помадки:
- Сахар – 1 ст. л;
- Какао – 1,5 ст. л;
- Сливки (10-15%) – 70 мл;
- Сливочное масло – 1 ст. л. с горкой.
Для шишек:
- Печенье – 200 гр;
- Орехи – 70 гр;
- Сахар – 1-2 ст. л;
- Какао – 2 ст. л;
- Крахмал – 1 ст. л;
- Молоко – 200 гр (1 стакан)
- Масло сливочное – 70 гр;
- Сухой завтрак (хлопья шоколадные) – 200 гр.
Способ приготовления:
В глубокой миске сбить яйца с сахаром и ванильным сахаром сбивать 5-6 минут. Затем просеять туда же муку, разрыхлитель и добавить воду. Все перемешать до однородности. Готовое тесто вылить в противень, застеленный пергаментной бумагой и разровнять равномерно по всей поверхности. Выпекать бисквит в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 12-15 минут. Осень важно не пересушить корж.
С готового коржа снять пергаментную бумагу. Разделить готовый бисквит на четыре ровные по ширине части и разрезать.
Далее нужно приготовить помадку. Для этого в кастрюлю или ковшик с толстым дном насыпать столовую ложку сахара (без горки), какао, сливки и поставить на средний огонь. Туда же добавить столовую ложку масла. В итоге масса получится не очень сладкой, больше напоминая по вкусу горький шоколад, и это нормально, поскольку бисквит и крем будут достаточно сладкими.
Каждую из четырех частей коржа смазать полученной шоколадной помадкой.
Следующий этап – приготовление крема. В чистую глубокую посуду положить масло, нагретое до комнатной температуры, сбить его миксером, затем ввести– вареную сгущенку и снова сбить, и последний этап – творожный сыр и снова все сбить.
Крем разделить на четыре части, одну часть отставить, а остальным кремом с помощью кондитерского мешка смазать коржи и сформировать из них пенек.
В оставшийся крем добавить какао, перемешать и нанести крем на бока торта, нарисовав с помощью вилки или деревянных палочек для суши "кору" дерева.
Один из самых важных этапов в оформлении торта – изготовление шишек. Для этого печенье (любое песочное ароматное) измельчить в крошку, то же сделать с орехами (грецкими, фундуком или любыми другими), все перемешать.
Столовую ложку сахара и столько же крахмала насыпать в сотейник, добавить какао, холодное молоко, поставить на средний огонь и, помешивая, варить, пока масса станет однородной и начнет густеть. При этом помешивать ее нужно постоянно. Выключить огонь и добавить в сотейник масло, все перемешать.
Соединить орехово-песочную крошку с заварной основой, все хорошо перемешать. Руки смазать маслом и сформировать из получившейся массы основы для шишек в виде конусов. Перед декорированием поставить их в холодильник, чтобы масса стала плотнее.
С помощью хлопьев, которые максимально напоминают чешуйки шишек, задекорировать заготовки, начиная сверху.
Готовые шишки расположить на пеньке, а в качестве дополнительного декора можно добавить живые еловые веточки.
Сверху готовый торт можно слегка присыпать сахарной пудрой.
Напомним, как приготовить "Медовик" без формирования коржей.