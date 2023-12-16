Восхитительные профитроли с сырно-кокосовым кремом: красивая закуска к праздничному столу
Десерт или закуска? Ваши гости не догадаются, пока не попробуют это блюдо, неповторимый вкус которого создают кокосовый ликер и дуэт маскарпоне и пармезана.
Нежнейший сырный крем с нотами кокоса внутри пышных профитролей со сливочным вкусом – это великолепное сочетание. Прекрасная закуска, которая поразит ваших гостей изысканным вкусом и праздничным видом. О том, как приготовить закусочные профитроли, рассказал сайт Smachno.Ua.
Ингредиенты
Для теста:
- мука – 125 г;
- вода – 250 мл;
- масло сливочное – 80 г;
- яйца – 4 шт;
- сахар – 0,5 ч.л;
- соль – 0,5 ч.л.
Для крема:
- маскарпоне – 250 г;
- белки – 3 шт;
- сыр твердый тертый (лучше всего пармезан) – 30 г;
- стружка кокосовая – 30 г;
- ликер кокосовый – 30 г;
- соль – по вкусу;
- перец черный – по вкусу.
Для декора:
- стружка кокосовая – 2 ст.л.
Приготовление
Шаг 1
Кипятим воду, добавив в нее сахар и соль. Растапливаем в кипятке сливочное масло. Всыпаем муку и, постоянно помешивая, завариваем тесто, пока оно не будет отставать от стенок кастрюли.
Шаг 2
Снимаем тесто огня, охлаждаем около 5 минут и добавляем по одному яйца.
Шаг 3
Застилаем противень силиконовым ковриком или пекарской бумагой и с помощью ложки выкладываем на него небольшие шарики теста.
Шаг 4
Выпекаем профитроли в духовке, разогретой до 200 °С в течение 25–30 минут. В это время ни в коем случае нельзя открывать духовку, иначе пирожные опадут и будут безнадежно испорчены.
Шаг 5
Взбиваем для крема белки со щепоткой соли до устойчивых пиков. В маскарпоне добавляем натертый сыр и кокосовую стружку. После этого вводим ликер, соль и перец. Очень аккуратно вмешиваем в сырную смесь взбитые белки.
Шаг 6
Профитроли с помощью кондитерского мешка наполняем кремом и складываем на тарелке горкой, скрепляя их между собой сырным кремом. Измельчаем кокосовую стружку и украшаем ей пирамиду пирожных.
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