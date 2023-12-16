Салат Гранатовый браслет с курицей: красивая и вкусная классика застолья

Привлекательный вид и отличный вкус этого салата покорят ваших гостей. Готовить его легко и довольно быстро.

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Салат можно приготовить из любого мяса. Хороши будут в нем и говядина, и свинина.

Ингредиенты

Для салата

свекла – 300 г;

филе куриное – 250 г;

орехи грецкие – 60 г;

яйца – 3 шт;

картофель – 2 шт;

морковь – 1 шт;

майонез – 100 г.

Для украшения

гранат – 1 шт.

Приготовление

Шаг 1

Приправьте куриное филе солью и перцем и запеките в фольгу при температуре 180°С в течение 25-30 минут. Затем фольгу разверните и дайте курице зарумяниться до корочки. Нарежьте готовое мясо на мелкие кусочки.

Шаг 2

Отварите морковь, свеклу и картофель в кожуре и очистите овощи, когда они остынут. Натрите очищенные овощи на крупной терке – каждый по отдельности.

Шаг 3

Отварите яйца вкрутую. Натрите на крупной терке очищенные яйца.

Шаг 4

Поставьте высокий стакан в середину блюда, на котором планируете подавать салат. Сформируйте вокруг стакана кольцо из куриного мяса. Сверху нанесите слой майонезом, для этого удобно использовать кондитерский мешок.

Шаг 5

Выложите натертые морковь и тертый картофель. Каждый слой промажьте майонезом. Посыпьте половиной грецких орехов.

Шаг 6

Выложите половину свеклы, затем остальные грецкие орехи. Далее выложите яйца. Промажьте майонезом каждый слой. Выложите на яйца оставшуюся свеклу.

Шаг 7

Разберите гранат на зерна. Равномерно распределите их по поверхности салата, слегка придавливая их руками.

Шаг 8

Поставьте салат в холодильник не менее чем на 3 часа. Не забудьте перед подачей убрать стакан.

Вот такой необыкновенно красивый и вкусный салат получился. Приятного аппетита! Майонез для этого салата лучше приготовить самостоятельно.

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