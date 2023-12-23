На праздничный стол: как приготовить яйца, фаршированные печенью трески

Это простая, но изысканная закуска, которая украсит ваш стол.

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Фаршированные яйца – популярная закуска для новогоднего стола. Их готовят по самым разным рецептам. И беспроигрышный вариант: фаршировать яйца начинкой с печенью трески. Яичные желтки и печень отлично дополняют друг друга.

В этот рецепт входит также мелко нарезанный лук, но также можно добавить пикантности, добавив каперсы, или оливки. Рецептом поделились на сайте Gastronom.

Яйца, фаршированные печенью трески

Ингредиенты:

яйца – 6 шт.

печень трески – 1 банка (230 г);

красный лук – 70 г;

петрушка, соль, свежемолотый черный перец.

Сначала подготовьте все ингредиенты закуски. Яйца отварите вкрутую, залив холодной волой. Варите 10 минут, чтобы не потемнел желток. Охладите в холодной воде.

Откройте банку с печенью трески и положите кусочки на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла. Красную луковицу очистите и очень мелко нарежьте. Петрушку очень мелко нарежьте.

Яйца осторожно очистите от скорлупы и разрежьте вдоль на половинки. Выньте желтки. Разомните желтки вилкой, перемешайте с печенью трески и нарезанным красным луком. Немного поперчите.

Получившуюся начинку из печени трески разложите по половинкам яичных белков. Выложите закуску на большую тарелку, украсьте листочками петрушки и подайте на стол.

Печень трески можно заменить другими рыбными консервами: например скумбрией, горбушей, или сардинами. Можно взять и тунец.

Петрушку можно заменить укропом, или вовсе не добавлять никакой зелени.

Также вы можете приготовить вкусную закуску: бутерброды со шпротами.