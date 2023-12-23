На святковий стіл: як приготувати яйця, фаршировані печінкою тріски

Це проста, але вишукана закуска, яка прикрасить ваш стіл.

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Фаршировані яйця — популярна закуска для новорічного столу. Їх готують за найрізноманітнішими рецептами. І безпрограшний варіант: фарширувати яйця начинкою з печінкою тріски. Яєчні жовтки та печінка чудово доповнюють одне одного.

У цей рецепт входить також дрібно нарізана цибуля, але також можна додати пікантності, додавши каперси, або оливки. Рецептом поділилися на сайті Gastronom.

Яйця, фаршировані печінкою тріски

Інгредієнти:

яйця — 6 шт.

печінка тріски — 1 банка (230 г);

червона цибуля — 70 г;

петрушка, сіль, свіжомелений чорний перець.

Спочатку підготуйте всі інгредієнти закуски. Яйця відваріть круто, заливши холодною водою. Варіть 10 хвилин, щоб не потемнів жовток. Охолодіть у холодній воді.

Відкрийте банку з печінкою тріски та покладіть шматочки на паперові рушники, щоб позбутися зайвої олії. Червону цибулину очистіть і дуже дрібно наріжте. Петрушку дуже дрібно наріжте.

Яйця обережно очистіть від шкаралупи та розріжте вздовж на половинки. Вийміть жовтки. Розімніть жовтки виделкою, перемішайте з печінкою тріски та нарізаною червоною цибулею. Трохи поперчіть.

Отриману начинку з печінки тріски розкладіть по половинках яєчних білків. Викладіть закуску на велику тарілку, прикрасьте листочками петрушки і подайте на стіл.

Печінку тріски можна замінити іншими рибними консервами: наприклад скумбрією, горбушею, або сардинами. Можна взяти й тунець.

Петрушку можна замінити кропом, або зовсім не додавати жодної зелені.

Також ви можете приготувати смачну закуску: бутерброди зі шпротами.