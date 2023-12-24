Пицца с очень вкусным соусом: простой рецепт любимого блюда
Начинку для такой пиццы можно брать самую разнообразную.
Пожалуй, нет более универсального и популярного блюда, чем пицца. Рецептов приготовления ее очень много: на дрожжевом и бездрожжевом тесте, быстрая пицца на кефире и масса других способов. Сегодня мы хотим поделиться рецептом пиццы с невероятно вкусным соусом из блога "Кулинария". Она готовится очень просто, начинку к ней можно взять любую, а вкус не разочарует.
Пицца с очень вкусным соусом
Ингредиенты на 2 пиццы:
- мука — 200 гр;
- сухие дрожжи — 12 гр;
- вода — 200 мл;
- масло — 2 ст. л;
- сахар — 1 ч. л;
- соль — 1/2 ч. л.
Для соуса:
- томаты в собственном соку — 1 банка (400 мл);
- чеснок – 3 зубчика;
- орегано – 1 ч. л;
- итальянские травы – 1 ч. л;
- черный перец – 1/2 ч. л;
- сахар – 1 ч. л;
- оливковое масло.
Способ приготовления:
Для теста смешать все ингредиенты, замесить мягкое тесто и оставить его в теплом месте на 40 минут, чтобы оно подошло.
Пока тесто подходит, на сковороде на оливковом масле обжарить мелко порубленный чеснок, добавить томаты и приправы, проварить 15 минут до загустения. Готовый соус перебить блендером до однородности.
Тесто разделить на две части, скатать шарики и дать постоять им еще 15 минут. Затем растянуть тесто руками и сформировать основу для пиццы. Основание смазать готовым соусом.
Начинка для может быть любая: с пармезаном, колбасой, хамоном, рукколой и др.
Ранее Фокус писал, как приготовить пиццу "4 сыра".