Піца з дуже смачним соусом: простий рецепт улюбленої страви
Начинку для такої піци можна брати найрізноманітнішу.
Мабуть, немає більш універсальної та популярної страви, ніж піца. Рецептів приготування її дуже багато: на дріжджовому і бездріжджовому тісті, швидка піца на кефірі та низка інших способів. Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом піци з неймовірно смачним соусом із блогу "Кулінарія". Вона готується дуже просто, начинку до неї можна взяти будь-яку, а смак не розчарує.
Піца з дуже смачним соусом
Інгредієнти на 2 піци:
- борошно — 200 г;
- сухі дріжджі — 12 г;
- вода — 200 мл;
- олія — 2 ст. л;
- цукор — 1 ч. л;
- сіль — 1/2 ч. л.
Для соусу:
- томати у власному соку — 1 банка (400 мл);
- часник — 3 зубчики;
- орегано — 1 ч. л;
- італійські трави — 1 ч. л;
- чорний перець — 1/2 ч. л;
- цукор — 1 ч. л;
- оливкова олія.
Спосіб приготування:
Для тіста змішати всі інгредієнти, замісити м'яке тісто і залишити його в теплому місці на 40 хвилин, щоб воно підійшло.
Поки тісто підходить, на сковорідці на оливковій олії обсмажити дрібно посічений часник, додати томати і приправи, проварити 15 хвилин до загустіння. Готовий соус перебити блендером до однорідності.
Тісто розділити на дві частини, скачати кульки і дати постояти їм ще 15 хвилин. Потім розтягнути тісто руками і сформувати основу для піци. Основу змастити готовим соусом.
Начинка для може бути будь-яка: з пармезаном, ковбасою, хамоном, руколою тощо.
Раніше Фокус писав, як приготувати піцу "4 сири".