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Піца з дуже смачним соусом: простий рецепт улюбленої страви

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Фото: Getty

Начинку для такої піци можна брати найрізноманітнішу.

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Мабуть, немає більш універсальної та популярної страви, ніж піца. Рецептів приготування її дуже багато: на дріжджовому і бездріжджовому тісті, швидка піца на кефірі та низка інших способів. Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом піци з неймовірно смачним соусом із блогу "Кулінарія". Вона готується дуже просто, начинку до неї можна взяти будь-яку, а смак не розчарує.

Піца з дуже смачним соусом

Інгредієнти на 2 піци:

  • борошно — 200 г;
  • сухі дріжджі — 12 г;
  • вода — 200 мл;
  • олія — 2 ст. л;
  • цукор — 1 ч. л;
  • сіль — 1/2 ч. л.

Для соусу:

  • томати у власному соку — 1 банка (400 мл);
  • часник — 3 зубчики;
  • орегано — 1 ч. л;
  • італійські трави — 1 ч. л;
  • чорний перець — 1/2 ч. л;
  • цукор — 1 ч. л;
  • оливкова олія.

Спосіб приготування:

Для тіста змішати всі інгредієнти, замісити м'яке тісто і залишити його в теплому місці на 40 хвилин, щоб воно підійшло.

Поки тісто підходить, на сковорідці на оливковій олії обсмажити дрібно посічений часник, додати томати і приправи, проварити 15 хвилин до загустіння. Готовий соус перебити блендером до однорідності.

Тісто розділити на дві частини, скачати кульки і дати постояти їм ще 15 хвилин. Потім розтягнути тісто руками і сформувати основу для піци. Основу змастити готовим соусом.

Начинка для може бути будь-яка: з пармезаном, ковбасою, хамоном, руколою тощо.

Раніше Фокус писав, як приготувати піцу "4 сири".