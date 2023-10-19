Піца "4 сири": рецепт простої та смачної страви

Така піца найсмачніша в гарячому вигляді.

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Піца "4 сири" — страва, яку дуже люблять багато хто. Вона виходить неймовірно багатою на смак і ситною. Особливо апетитна така піца в гарячому вигляді. Своїм перевіреним рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Крістіна. За її способом тісто піци виходить тонким, завдяки чому краще відчувається смак основних інгредієнтів.

Піца "4 сири" на тонкому тісті

Інгредієнти:

борошно – 500 г;

вода – 340 мл;

дріжджі сухі – 7 г;

цукор – 9 г;

сіль – 8 г;

сир моцарела;

сир пармезан;

сир гауда;

сир із блакитною пліснявою.

Спосіб приготування:

У теплу воду додати дріжджі, сіль, цукор, перемішати, ввести просіяне борошно і замісити тісто. Дати відпочити йому годину.

Готове тісто розділити на чотири частини (вийде чотири невеликі піци), кожну тонко розкачати, посипати сиром.

Відправити піцу в духовку, розігріту до максимуму, на верхній рівень на 8-10 хвилин.

У результаті тісто виходить м'яким, сир тягнеться, а аромат стоїть просто неймовірний.

Раніше Фокус писав, як приготувати тісто для піци без дріжджів і з дріжджами.