Яблочные булочки-улитки с корицей и орехами: простой рецепт вкусной выпечки

Яблочные булочки-рулеты – очень просто приготовить.

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Булочки с корицей и орехами пекан – это очень вкусная дрожжевая выпечка. Начинку из сливочного масла, сахара и корицы, дополняют нарезанными кубиками яблоки и орехи пекан.

Яблочные рулеты с корицей и орехами пекан очень вкусны, они готовятся из теста для булочек бриошь, которому требуется время от 2 до 3 часов, чтобы оно стало таким мягким. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Мягкие и ароматные, эти булочки-улитки идеально подходят для перекуса с чашкой чая или фруктового сока.

Яблочные булочки-улитки с корицей и орехами

Ингредиенты:

Для теста (около 12 булочек):

1 яйцо комнатной температуры;

225 мл теплого цельного молока;

60 г сахара;

450 г муки;

7 г свежих пивных дрожжей;

100 г сливочного масла комнатной температуры;

1/2 стручка ванили;

щепотка соли.

Для начинки:

150 г сливочного масла комнатной температуры;

100 г сахара;

1 столовая ложка корицы;

100 г нарезанных орехов пекан;

3 яблока;

сок половины лимона;

100 г сахарной пудры для глазури.

Сначала готовьте тесто. В чашу миксера вылейте яйцо, молоко, сахар, соль и ваниль и все хорошо перемешайте. Смешайте муку с дрожжами и добавляйте понемногу, замешивая на низкой скорости около десяти минут.

Как только у вас получится плотное тесто, добавляйте мягкое сливочное масло по одному кусочку и продолжайте месить, пока масло полностью не впитается, а тесто не станет гладким и эластичным. Сформируйте шар и дайте ему подняться в чаше миксера под крышкой до увеличения вдвое (от одного до двух часов в зависимости от температуры).

Приготовьте начинку, смешав в миске сливочное масло с сахаром и корицей. Яблоки нарежьте очень мелкими кубиками и сбрызните их лимонным соком.

Выложите тесто на слегка посыпанную мукой доску и раскатайте скалкой в ​​квадрат размером примерно 30 х 30 см.

Лопаткой или тыльной стороной ложки распределите смесь масла и корицы по всему тесту, оставив свободным сантиметр для уплотнения. Посыпьте кубиками яблок и нарезанными орехами пекан и, наконец, сверните и хорошо запечатайте рулет, защипнув тесто на линии смыкания.

Острым ножом сначала разрежьте рулет пополам, вырежьте примерно по 6 кружочков в каждой и поместите их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Накройте пищевой пленкой и дайте подняться, пока оно не увеличится вдвое: это займет около часа.

Готовьте в разогретой до 200°C духовке около двадцати минут или пока булочки не станут золотисто-коричневыми. Достаньте из духовки и дайте остыть. Приготовьте глазурь: смешайте сахарную пудру с несколькими чайными ложками воды до тех пор, пока она не станет густой.

Используйте глазурь, чтобы украсить булочки с яблоками.

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