Вкусная и сытная закуска: рецепт запеченных шампиньонов с рисом

Из шампиньонов получается отличная горячая закуска. Особенно, если добавить в начинку рис.

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Шампиньоны – универсальные грибы, приготовление которых не требует особых усилий. Если нафаршировать их начинкой с рисом, получится еще и очень сытно. А приятным бонусом к этой закуске является простота и быстрота приготовления. Фокус расскажет, как приготовить такую закуску.

Запеченные шампиньоны с рисом

Ингредиенты:

100 г длиннозерного риса;

8 крупных шампиньонов;

1 большой сладкий перец;

100 г бекона;

петрушка;

60 г твердого сыра;

соль, перец.

Духовку разогрейте до 180 градусов. Отварите рис, или используйте тот, что уже был отварен ранее.

У шампиньонов отрежьте ножки и мелко нарежьте. Также нарежьте сладкий перец и бекон. Измельчите петрушку, а сыр натрите на мелкой терке.

На разогретой сковороде обжарьте бекон, потом добавьте шампиньоны и перец. Обжаривайте, помешивая, несколько минут.

Полученную смесь смешайте с рисом, добавьте петрушку и перемешайте. Нафаршируйте шляпки шампиньонов, так что выбирайте грибы побольше, чтобы в шляпки помещалось побольше начинки.

Посыпьте сыром и запекайте шампиньоны в разогретой духовке около 20 минут. Подавайте закуску горячей.

Также из шампиньонов вы можете приготовить немало вкусных блюд.