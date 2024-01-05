Смачна та ситна закуска: рецепт запечених печериць із рисом
Із печериць виходить чудова гаряча закуска. Особливо, якщо додати в начинку рис.
Печериці — універсальні гриби, приготування яких не потребує особливих зусиль. Якщо нафарширувати їх начинкою з рисом, вийде ще й дуже ситно. А приємним бонусом до цієї закуски є простота і швидкість приготування. Фокус розповість, як приготувати таку закуску.
Запечені печериці з рисом
Інгредієнти:
- 100 г довгозернового рису;
- 8 великих печериць;
- 1 великий солодкий перець;
- 100 г бекону;
- петрушка;
- 60 г твердого сиру;
- сіль, перець.
Духовку розігрійте до 180 градусів. Відваріть рис, або використовуйте той, що вже був відварений раніше.
У печериць відріжте ніжки та дрібно наріжте. Також наріжте солодкий перець і бекон. Подрібніть петрушку, а сир натріть на дрібній тертці.
На розігрітій сковороді обсмажте бекон, потім додайте печериці та перець. Обсмажуйте, помішуючи, кілька хвилин.
Отриману суміш змішайте з рисом, додайте петрушку і перемішайте. Нафаршируйте капелюшки печериць, тому обирайте більші гриби, щоб у капелюшки вміщалося побільше начинки.
Посипте сиром і запікайте печериці в розігрітій духовці приблизно 20 хвилин. Подавайте закуску гарячою.
Також із печериць ви можете приготувати чимало смачних страв.