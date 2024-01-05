Смачна та ситна закуска: рецепт запечених печериць із рисом

Із печериць виходить чудова гаряча закуска. Особливо, якщо додати в начинку рис.

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Печериці — універсальні гриби, приготування яких не потребує особливих зусиль. Якщо нафарширувати їх начинкою з рисом, вийде ще й дуже ситно. А приємним бонусом до цієї закуски є простота і швидкість приготування. Фокус розповість, як приготувати таку закуску.

Запечені печериці з рисом

Інгредієнти:

100 г довгозернового рису;

8 великих печериць;

1 великий солодкий перець;

100 г бекону;

петрушка;

60 г твердого сиру;

сіль, перець.

Духовку розігрійте до 180 градусів. Відваріть рис, або використовуйте той, що вже був відварений раніше.

У печериць відріжте ніжки та дрібно наріжте. Також наріжте солодкий перець і бекон. Подрібніть петрушку, а сир натріть на дрібній тертці.

На розігрітій сковороді обсмажте бекон, потім додайте печериці та перець. Обсмажуйте, помішуючи, кілька хвилин.

Отриману суміш змішайте з рисом, додайте петрушку і перемішайте. Нафаршируйте капелюшки печериць, тому обирайте більші гриби, щоб у капелюшки вміщалося побільше начинки.

Посипте сиром і запікайте печериці в розігрітій духовці приблизно 20 хвилин. Подавайте закуску гарячою.

Також із печериць ви можете приготувати чимало смачних страв.