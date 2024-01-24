Капуста Кимчи: простой рецепт популярной корейской закуски

Зима – время перехода на домашние квашеные салаты и закуски. И кроме обычной квашеной капусты вы можете приготовить корейскую кимчи.

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Привычная нам квашеная капуста готовиться из белокочанной капусты, а для кимчи используется так называемая пекинская капуста. Обычно ее заготавливают в огромных количествах и в Корее для этого собирается вся семья. 60 кочанов для заготовки – это не предел на родине этого рецепта. Способом приготовления поделились на канале FoodKor.

В этом рецепте используется всего один кочан и он немного проще, чем классический рецепт. Вы справитесь с ним и самостоятельно.

Кимчи из пекинской капусты

Ингредиенты:

1 кочан пекинской капусты;

100 г дайкона;

1 морковь;

1 луковица;

4 зубчика чеснока;

4 стебля зеленого лука;

3 см корня имбиря;

2 ст. л. соевого соуса;

1 ст. л. морской соли;

1 ст. л. поваренной соли;

½ ст. л. сахара;

½ ст. л. рисовой муки;

1 ст. л. паприки;

1 ч. л. хлопьев чили.

Разрежьте кочан капусты вдоль на 4 части. Смешайте оба вида соли и посыпьте каждый лист капусты. Сложите в большую миску, влейте 500 мл холодной воды, накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на ночь. Но хотя бы каждые полтора часа переворачивайте капусту.

Слейте рассол в небольшую кастрюлю, добавьте сахар и рисовую муку. Доведите до кипения и готовьте на медленном огне около пяти минут. У вас должна получится густая масса. Остудите, добавьте соевый соус, паприку, хлопья чили и перемешайте.

Оба вида лука мелко нарежьте, измельчите чеснок и натрите имбирь на мелкой терке. Соедините с пастой из рисовой муки и перемешайте погружным блендером. Дайкон и морковку тонко нарежьте и добавьте к пасте.

Достаньте капусту из холодильника. Распределите острую пасту с овощами между листьями и плотно уложите в контейнер с герметичной крышкой. Оставьте для ферментации 24 часа, а потом уберите в холодильник. Вкусной она станет уже дня через четыре.

Также вы можете приготовить вкусную цветную капусту, запеченную с грибами и сыром.