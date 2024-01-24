Капуста Кімчі: простий рецепт популярної корейської закуски
Зима — час переходу на домашні квашені салати та закуски. І крім звичайної квашеної капусти ви можете приготувати корейську кімчі.
Звичну нам квашену капусту готують із білокачанної капусти, а для кімчі використовують так звану пекінську капусту. Зазвичай її заготовляють у величезних кількостях і в Кореї для цього збирається вся родина. 60 качанів для заготівлі — це не межа на батьківщині цього рецепта. Способом приготування поділилися на каналі FoodKor.
У цьому рецепті використовується всього один качан і він трохи простіший, ніж класичний рецепт. Ви впораєтеся з ним і самостійно.
Кімчі з пекінської капусти
Інгредієнти:
- 1 качан пекінської капусти;
- 100 г дайкона;
- 1 морква;
- 1 цибулина;
- 4 зубчики часнику;
- 4 стебла зеленої цибулі;
- 3 см кореня імбиру;
- 2 ст. л. соєвого соусу;
- 1 ст. л. морської солі;
- 1 ст. л. кухонної солі;
- ½ ст. л. цукру;
- ½ ст. л. рисового борошна;
- 1 ст. л. паприки;
- 1 ч. л. пластівців чилі.
Розріжте качан капусти вздовж на 4 частини. Змішайте обидва види солі та посипте кожен лист капусти. Складіть у велику миску, влийте 500 мл холодної води, накрийте харчовою плівкою і приберіть у холодильник на ніч. Але хоча б кожні півтори години перевертайте капусту.
Злийте розсіл у невелику каструлю, додайте цукор і рисове борошно. Доведіть до кипіння і готуйте на повільному вогні близько п'яти хвилин. У вас має вийти густа маса. Остудіть, додайте соєвий соус, паприку, пластівці чилі та перемішайте.
Обидва види цибулі дрібно наріжте, подрібніть часник і натріть імбир на дрібній тертці. З'єднайте з пастою з рисового борошна і перемішайте занурювальним блендером. Дайкон і моркву тонко наріжте і додайте до пасти.
Дістаньте капусту з холодильника. Розподіліть гостру пасту з овочами між листям і щільно укладіть у контейнер із герметичною кришкою. Залиште для ферментації 24 години, а потім приберіть у холодильник. Смачною вона стане вже дня через чотири.
Також ви можете приготувати смачну цвітну капусту, запечену з грибами та сиром.