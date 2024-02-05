Невидимый яблочный пирог: как приготовить простой и вкусный десерт

Рецепт этого пирога стал вирусным в соцсетях. И пора уже научиться его готовить.

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Этот яблочный пирог невероятно вкусный и очень просто готовится. В основе очень мелко нарезанные яблоки , совсем немного масла и его отличает приятный аромат лимона . Это быстрый и нежный десерт , который идеально подходит для завтрака или перекуса. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Слои яблочных ломтиков делают тесто почти невидимым. В этом варианте десерт приправлен цедрой лимона, сок которого используется для того, чтобы яблоки не почернели после разрезания. Идеальные яблоки — желтые, твердые и не слишком сочные. Чтобы получить высокий, мягкий и влажный внутри пирог, используйте форму диаметром 18 см: тогда слоеный эффект яблочных слоев будет заметнее после разрезания. Однако для более тонкого торта-невидимки можно использовать форму диаметром 22 см. Вместо яблок можно использовать груши, а также варьировать аромат: вместо лимона использовать апельсин .

Яблочный пирог

Ингредиенты:

5 средних яблок;

2 яйца;

70 г муки;

щепотка соли;

50 г сахарного песка;

20 г сливочного масла;

100 мл молока;

сок двух лимонов;

цедра лимона;

1 пакетик разрыхлителя;

сахарная пудра для украшенияэ

Готовится яблочный пирог-невидимка очень просто и быстро: вымойте лимон, обсушите его и натрите цедру. Также возьмите другой лимон, выжмите их оба и перелейте сок в большую миску: в ней должны быть дольки яблока. Очистите яблоки и нарежьте их очень тонкими ломтиками с помощью мандолины. Постепенно окунайте ломтики яблок в лимонный сок и аккуратно переворачивайте, чтобы они не потемнели. Посвятите себя тесту: слегка подогрейте молоко в кастрюле, добавьте сливочное масло и перемешайте до его полного растворения.

В миске взбейте яйца и сахар электрическим венчиком. Добавьте цедру лимона, щепотку соли и соедините просеянную муку с дрожжами. Перемешайте смесь до однородной консистенции и понемногу вливайте уже подогретое молоко, продолжая работать электровенчиком.

Добавьте в смесь яблоки и аккуратно перемешайте лопаткой: ломтики яблок, будучи очень тонкими, имеют свойство ломаться. Застелите разъемную форму диаметром 18 см бумагой для выпечки или мукой и маслом и переложите смесь, стараясь выровнять ее. Лучше использовать бумагу для выпечки: так пирог будет легче вынимать из формы. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке около 30–40 минут.

Через первые 30 минут проверьте готовность зубочисткой, воткнутой в центр коржа; если она не выходит сухой, продолжайте готовить еще несколько минут. После приготовления дайте невидимому яблочному пирогу остыть, выньте его из формы, посыпьте сахарной пудрой и подавайте.

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