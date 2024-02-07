Марокканские блинчики: рецепт аппетитного блюда с любимой начинкой (видео)
Такие блинчики жарятся только с одной стороны. а начинку для них можно брать любую.
Продолжая тему рецептов блинчиков, не модем обойти стороной марокканские блинчики, своим способом которых поделилась кулинарный блогер из Сум Дария Дарико. Попробуйте и вы это невероятно вкусное блюдо, которое украсит любое утро или день.
Марокканские блинчики
Ингредиенты:
- манка – 250 гр;
- мука – 40 гр;
- сахар – 3 ст. л;
- соль – 1/4 ч. л;
- сухие дрожжи – 5 гр;
- разрыхлитель – 2 ч. л. (10 гр);
- теплая вода – 500 мл.
Для начинки:
По желанию: вишневый конфитюр, шоколадная паста, банан, арахисовая паста и др.
Способ приготовления:
В глубокую миску высыпать все сухие ингредиенты (манку, муку, сахар, соль, разрыхлитель, сухие дрожжи) и перемешать. Влить теплую воду (температура примерно 40 градусов). Взбивать 2-3 минуты погружным блендером до появления пузырьков и пенки. Накрыть полотенцем и дать постоять 15 минут.
Затем слегка перемешать тесто и пожарить блины на среднем огне, наливая тесто на разогретую сухую сковороду половником и жаря примерно 3 минуты. Сразу на поверхности появляется много пузырьков. Когда все они потрескаются, и поверхность станет матовой, убирать блинчики из сковородки. Жарить их нужно только с одной стороны.
На еще горячий блин, на нежареную сторону выложить начинку и скрепить его, как вареник.
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