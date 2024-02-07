Марокканські млинці: рецепт апетитної страви з улюбленою начинкою (відео)
Такі млинці смажаться тільки з одного боку, а начинку для них можна брати будь-яку.
Продовжуючи тему рецептів млинців, не можемо обійти стороною марокканські млинці, своїм способом яких поділилася кулінарна блогерка із Сум Дарія Даріко. Спробуйте і ви цю неймовірно смачну страву, яка прикрасить будь-який ранок або день.
Марокканські млинці
Інгредієнти:
- манка — 250 г;
- борошно — 40 г;
- цукор — 3 ст. л;
- сіль — 1/4 ч. л;
- сухі дріжджі — 5 г;
- розпушувач — 2 ч. л. (10 г);
- тепла вода — 500 мл.
Для начинки:
За бажанням: вишневий конфітюр, шоколадна паста, банан, арахісова паста тощо.
Спосіб приготування:
У глибоку миску висипати всі сухі інгредієнти (манку, борошно, цукор, сіль, розпушувач, сухі дріжджі) і перемішати. Влити теплу воду (температура приблизно 40 градусів). Збивати 2-3 хвилини занурювальним блендером до появи бульбашок і пінки. Накрити рушником і дати постояти 15 хвилин.
Потім злегка перемішати тісто і посмажити млинці на середньому вогні, наливаючи тісто на розігріту суху сковорідку ополоником і смажачи приблизно 3 хвилини. Відразу на поверхні з'являється багато бульбашок. Коли всі вони потріскаються, і поверхня стане матовою, прибирати млинці зі сковорідки. Смажити їх потрібно тільки з одного боку.
На ще гарячий млинець, на несмажений бік викласти начинку і скріпити його, як вареник.
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