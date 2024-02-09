Намазка из консервированной рыбы: вкусно, быстро и без хлопот

Вкуснее всего такая намазка с поджаренным хлебом, посыпанная сверху зеленью. Со свежим хлебом она, кстати, ничем не хуже.

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Баночка готовой намазки в холодильнике – гарантия того, что имея дома всего лишь кусочек хлеба, вы не останетесь голодными. Опытные хозяйки готовят множество самых разнообразных ее вариантов, чтобы обеспечить домочадцев быстрым перекусом. Рекомендуем вам приготовить намазку с консервированной рыбой по рецепту автора кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день". Она готовится очень быстро и получается вкусной и сытной.

Намазка с консервированной рыбой

Ингредиенты:

сырь "фелата" – 125 гр;

скумбрия в томатах – 170 гр;

огурцы маринованные (маленькие) – 2 шт;

красный лук/шалот маленький – 1 шт;

специи: перец, соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Сыр размять вилкой в глубокой миске. Добавить рыбу в томате (полностью все содержимое банки, не сливая) перемять до однородной пасты. Добавить мелко нарезанные огурцы и лук, перемешать. При желании добавить специи, но учтите, что и рыба и сыр приправлены. При желании все ингредиенты можно перебить в блендере, если вам нравится более пастообразная консистенция.

Вкуснее всего такая намазка с поджаренным хлебом, посыпанная сверху зеленью.

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