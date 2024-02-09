Намазка з консервованої риби: смачно, швидко і без клопоту
Найсмачніша така намазка з підсмаженим хлібом, посипана зверху зеленню. Зі свіжим хлібом вона, до речі, нічим не гірша.
Баночка готової намазки в холодильнику — гарантія того, що маючи вдома лише шматочок хліба, ви не залишитеся голодними. Досвідчені господині готують безліч найрізноманітніших її варіантів, щоб забезпечити домочадців швидким перекусом. Рекомендуємо вам приготувати намазку з консервованою рибою за рецептом автора кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". Вона готується дуже швидко і виходить смачною та ситною.
Намазка з консервованою рибою
Інгредієнти:
- сировина "фелата" — 125 г;
- скумбрія в томатах — 170 г;
- огірки мариновані (маленькі) — 2 шт;
- червона цибуля/шалот маленький — 1 шт;
- спеції: перець, сіль — за смаком.
Спосіб приготування:
Сир розім'яти виделкою в глибокій мисці. Додати рибу в томаті (повністю весь вміст банки, не зливаючи) перем'яти до однорідної пасти. Додати дрібно нарізані огірки та цибулю, перемішати. За бажання додати спеції, але врахуйте, що і риба, і сир приправлені. За бажання всі інгредієнти можна перебити в блендері, якщо вам подобається більш пастоподібна консистенція.
Найсмачніше така намазка з підсмаженим хлібом, посипана зверху зеленню.
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