Намазка з консервованої риби: смачно, швидко і без клопоту

Найсмачніша така намазка з підсмаженим хлібом, посипана зверху зеленню. Зі свіжим хлібом вона, до речі, нічим не гірша.

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Баночка готової намазки в холодильнику — гарантія того, що маючи вдома лише шматочок хліба, ви не залишитеся голодними. Досвідчені господині готують безліч найрізноманітніших її варіантів, щоб забезпечити домочадців швидким перекусом. Рекомендуємо вам приготувати намазку з консервованою рибою за рецептом автора кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". Вона готується дуже швидко і виходить смачною та ситною.

Намазка з консервованою рибою

Інгредієнти:

сировина "фелата" — 125 г;

скумбрія в томатах — 170 г;

огірки мариновані (маленькі) — 2 шт;

червона цибуля/шалот маленький — 1 шт;

спеції: перець, сіль — за смаком.

Спосіб приготування:

Сир розім'яти виделкою в глибокій мисці. Додати рибу в томаті (повністю весь вміст банки, не зливаючи) перем'яти до однорідної пасти. Додати дрібно нарізані огірки та цибулю, перемішати. За бажання додати спеції, але врахуйте, що і риба, і сир приправлені. За бажання всі інгредієнти можна перебити в блендері, якщо вам подобається більш пастоподібна консистенція.

Найсмачніше така намазка з підсмаженим хлібом, посипана зверху зеленню.

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