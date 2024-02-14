Сытно и вкусно: рецепт ленивых котлет без жарки
Котлеты получаются нежными и очень сочными. Такие придутся по вкусу и детям, и взрослым.
Если думаете, чем бы вкусным порадовать себя или близких на обед, приготовьте печеные котлеты. Их еще называют котлетами для ленивых, поскольку готовятся они очень просто, а получаются невероятно вкусными. Свои проверенным рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Оксана Крецул.
Котлеты для ленивых
Ингредиенты:
- куриное филе – 750 гр;
- пармезан – 60 гр;
- чеснок – 6 зубчиков;
- сметана – 1-2 ст. л;
- лук — 1 большая или 2 маленьких головки;
- масло – 150 гр;
- манка – 5-6 ст. л;
- специи и соль – по вкусу;
- кунжут, тмин;
- масло оливковое для смазывания.
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Способ приготовления:
Филе, пармезан, чеснок, лук перебить в блендере в однородную массу. Перед тем, как складывать продукты в чашу блендера, порежьте их на кусочки. Добавить масло, манку, специи, все перемешать. Оставить массу на 15 минут, чтобы она настоялась и набралась вкуса.
Сформировать котлеты, присыпать кунжутом или тмином, выложить на смазанный противень и запекать 30-40 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Готовым котлетам дать остыть и можно подавать к столу с любым гарниром.
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