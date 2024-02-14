Ситно і смачно: рецепт лінивих котлет без смаження
Котлети виходять ніжними та дуже соковитими. Такі припадуть до смаку і дітям, і дорослим.
Якщо думаєте, чим би смачним порадувати себе чи близьких на обід, приготуйте печені котлети. Їх ще називають котлетами для ледачих, оскільки готуються вони дуже просто, а виходять неймовірно смачними. Своїм перевіреним рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Оксана Крецул.
Котлети для ледачих
Інгредієнти:
- куряче філе — 750 р;
- пармезан — 60 г;
- часник — 6 зубчиків;
- сметана — 1-2 ст. л;
- цибуля — 1 велика або 2 маленьких головки;
- масло — 150 г;
- манка — 5-6 ст. л;
- спеції та сіль — за смаком;
- кунжут, кмин;
- олія оливкова для змащування.
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Спосіб приготування:
Філе, пармезан, часник, цибулю перебити в блендері в однорідну масу. Перед тим, як складати продукти в чашу блендера, поріжте їх на шматочки. Додати олію, манку, спеції, все перемішати. Залишити масу на 15 хвилин, щоб вона настоялася і набралася смаку.
Сформувати котлети, присипати кунжутом або кмином, викласти на змащене деко і запікати 30-40 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів. Готовим котлетам дати охолонути і можна подавати до столу з будь-яким гарніром.
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