Котлети без м'ясного фаршу: рецепт смачної страви
Незважаючи на відсутність у котлетах м'ясного фаршу, їхній смак вам дуже сподобається. Завдяки сиру в складі, такі котлети виходять ще й дуже соковитими.
Якщо ви думаєте, що приготувати як смачну добавку до вечері або продумуєте меню наступного обіду, придивіться до рецепта котлет із шинки та сіра. Як уже зрозуміло з назви, для їхнього приготування не потрібен м'ясний фарш, а смак страви відрізнятиметься від традиційних котлет, але це не означає, що він буде гіршим. Рецептом таких котлет поділилися в блозі "Кулінарія".
Котлети з шинки та сиру
Інгредієнти:
- шинка — 130 г;
- сир твердий — 130 г;
- яйця — 2 шт;
- манка — 45 г;
- сметана — 40 г;
- сухарі панірувальні — 50 г;
- сіль, чорний мелений перець;
- трави сушені пряні — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Шинку нарізати маленькими кубиками. Сир натерти на тертці.
В окремій мисці змішати шинку, одне яйце і сир. Всипати сіль, перець, трави та манку. Перемішати до однорідності.
В одній глибокій тарілці збити трохи яйця, у другу всипати панірувальні сухарі.
Сформувати з ковбасно-сирної маси котлети вагою 50 г, занурити їх у яйце і запанірувати в сухарях з усіх боків.
Обсмажити на помірному вогні по 3-4 хвилини з кожного боку до рум'яності.
Подавати до столу з будь-яким гарніром.
Читайте також:
Рибні котлети із секретним інгредієнтом: проста страва без зайвого клопоту
Рецепт котлет із радянської їдальні — ці смаколики коштували 11 копійок
Секрет чудового смаку: рецепт соковитих курячих котлет по-царськи