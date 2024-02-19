Куриное мясо в сливочно-горчичном соусе: рецепт идеального дополнения к гарниру
Для приготовления блюда лучше брать филе бедра. У него более насыщенный вкус, чем у белого мяса.
Если у вас в холодильнике нашлось полкило куриного филе или куриных бедрышек, вы можете приготовить невероятно вкусное блюдо и порадовать себя и близких вкусным дополнением, например, к ужину. Рекомендуем вам новый рецепт от кулинарного блогера Юлии Симончук, которая поделилась своим способом приготовления курочки в сливочно-горчичном соусе. Такое мясо любой гарнир сделает настоящим хитом.
Курица в сливочно-горчичном соусе
Ингредиенты:
- куриное филе бедра/бедро – 400-500 гр;
- сливки 15-20% – 200 мл;
- вода – 150 мл;
- горчица – 1 сл. л;
- чеснок – 2-4 зубчика;
- соль, перец, лавровый лист – по вкусу;
- зелень.
Способ приготовления:
Бедро или филе бедра помыть, обсушить и при необходимости разрезать на две части. Обвалять каждую из них в муке и пожарить на растительном масле, пока мясо подрумянится, поле чего вынуть из сковородки.
В эту же сковородку добавить пропущенный через пресс чеснок и слегка обжарить, затем влить сливки, смешанные с водой и горчицей, посолить, поперчить, положить лавровый лист. Туда же снова отправить куски мяса, накрыть крышкой и тушить до готовности. При подаче посыпать зеленью.
Соус со сковороды можно использовать в качестве подливы.
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