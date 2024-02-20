Салат "Фейерверк": как приготовить вкусное праздничное блюдо

Этот салат немного напоминает классический "Цезарь", но на вкус лучше. Блюдо получается очень вкусным.

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Если любите сытные зимние салаты, то попробуйте приготовить этот салат. В нем есть все, чтобы блюдо хорошо смаковало. И салат очень просто готовится. Он чем-то напоминает "Цезарь", но ингредиентов в нем больше. Рецептом поделились на сайте Gospodynka.

Салат "Фейерверк"

Ингредиенты:

пекинская капуста (или салат Айсберг) — 1/2 кочана среднего размера;

болгарский перец — 1 шт;

одна красная луковица;

упаковка крем-сыра;

одна куриная грудка;

Для маринада:

оливковое масло — 1 ст. л;

соевый соус — 1 ст. л;

кунжут — 2 ст. л;

перец черный молотый.

Для сухариков:

белый хлеб — 2 кусочка;

оливковое масло — 1 ст. л;

соевый соус — 1/2 ч. л;

чеснок — 1 зубчик;

базилик сушеный.

Для заправки:

майонез — 3 ст. л;

сметана — 2 ст. л;

соевый соус — 1 ст. л;

чеснок — 1 зубчик;

черный молотый перец;

сок 1/2 мандарина.

Куриное филе помойте, нарежьте тонкими короткими полосками. Добавьте перец, соевый соус, оливковое масло, кунжут. Все перемешайте и оставьте на 20 минут.

Затем обжарьте кусочки курицы до золотистого цвета.

Теперь приготовьте сухарики. К оливковому маслу добавьте базилик (по желанию), измельченный чеснок, соевый соус. Белый хлеб мелко нарежьте и перемешайте с маслом.

Подсушите кусочки хлеба на сковороде, пока не получатся сухарики.

Крем-сыр смешайте с мелко нарубленной зеленью, для клейкости можно добавить каплю майонеза, и скатайте маленькие шарики.

В салатник выложите нарезанную пекинскую капусту (мелко нарвать), нарезанный соломкой болгарский перец и нарезанный полукольцами лук.

Приготовьте заправку: смешайте майонез со сметаной, добавьте соевый соус, сок половинки мандаринки, измельченный чеснок, черный молотый перец.

К овощам добавьте курицу, полейте заправкой и перемешайте. Сверху выложите сухарики, сырные шарики, кусочки из оставшегося мандарина (по желанию).

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