Салат "Фейерверк": как приготовить вкусное праздничное блюдо
Этот салат немного напоминает классический "Цезарь", но на вкус лучше. Блюдо получается очень вкусным.
Если любите сытные зимние салаты, то попробуйте приготовить этот салат. В нем есть все, чтобы блюдо хорошо смаковало. И салат очень просто готовится. Он чем-то напоминает "Цезарь", но ингредиентов в нем больше. Рецептом поделились на сайте Gospodynka.
Салат "Фейерверк"
Ингредиенты:
- пекинская капуста (или салат Айсберг) — 1/2 кочана среднего размера;
- болгарский перец — 1 шт;
- одна красная луковица;
- упаковка крем-сыра;
- одна куриная грудка;
Для маринада:
- оливковое масло — 1 ст. л;
- соевый соус — 1 ст. л;
- кунжут — 2 ст. л;
- перец черный молотый.
Для сухариков:
- белый хлеб — 2 кусочка;
- оливковое масло — 1 ст. л;
- соевый соус — 1/2 ч. л;
- чеснок — 1 зубчик;
- базилик сушеный.
Для заправки:
- майонез — 3 ст. л;
- сметана — 2 ст. л;
- соевый соус — 1 ст. л;
- чеснок — 1 зубчик;
- черный молотый перец;
- сок 1/2 мандарина.
Куриное филе помойте, нарежьте тонкими короткими полосками. Добавьте перец, соевый соус, оливковое масло, кунжут. Все перемешайте и оставьте на 20 минут.
Затем обжарьте кусочки курицы до золотистого цвета.
Теперь приготовьте сухарики. К оливковому маслу добавьте базилик (по желанию), измельченный чеснок, соевый соус. Белый хлеб мелко нарежьте и перемешайте с маслом.
Подсушите кусочки хлеба на сковороде, пока не получатся сухарики.
Крем-сыр смешайте с мелко нарубленной зеленью, для клейкости можно добавить каплю майонеза, и скатайте маленькие шарики.
В салатник выложите нарезанную пекинскую капусту (мелко нарвать), нарезанный соломкой болгарский перец и нарезанный полукольцами лук.
Приготовьте заправку: смешайте майонез со сметаной, добавьте соевый соус, сок половинки мандаринки, измельченный чеснок, черный молотый перец.
К овощам добавьте курицу, полейте заправкой и перемешайте. Сверху выложите сухарики, сырные шарики, кусочки из оставшегося мандарина (по желанию).
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