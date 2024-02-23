Суп с плавленым сыром и фрикадельками: вкусное и легкое блюдо
Вместо гороха для приготовления супа можно взять любую другую крупу или макаронные изделия. Перед подачей добавьте в суп сухарики для более насыщенного вкуса.
Легкий суп с фрикадельками и плавленным сыром – блюдо, которое прекрасно утолит голод и получается очень вкусным. Готовить его очень просто, если воспользоваться рецептом из кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день".
Суп с плавленым сыром и фрикадельками
Ингредиенты на 3 литра:
- лук – 1 шт;
- морковь – 1 шт;
- масло растительное;
- вода – 2,5 л;
- картофель – 4-5 шт;
- зеленый горошек – 150 гр;
- плавленый сыр – 160 гр;
- специи: соль, перец, хмели-сунели;
- зелень.
Для фрикаделек:
- фарш – 300 гр;
- лук – 1 шт;
- чеснок – 2 зубчика;
- панировочные сухари – 2,5 ст. л;
- специи: соль, перец, паприка – по вкусу.
Способ приготовления:
Для фрикаделек соединить фарш, измельченный лук и чеснок, панировочные сухари, специи. Хорошо перемешать и сформировать с помощью чайной ложки фрикадельки.
Далее делаем зажарку. Лук мелко порезать и обжарить на масле до золотистости. Добавить натертую на мелкой терке морковь, пожарить, помешивая, еще несколько минут.
В кастрюлю с кипятком выложить нарезанный картофель, горошек и фрикадельки. Варить 15 минут. Далее выложить специи, зажарку, плавленый творог и проварить еще несколько минут. В конце добавить мелко порубленную зелень. Накрыть крышкой, снять с огня и дать несколько минут настояться. При подаче можно добавить в суп сухарики.
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