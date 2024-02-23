Суп із плавленим сиром і фрикадельками: смачна та легка страва

Замість гороху для приготування супу можна взяти будь-яку іншу крупу або макаронні вироби. Перед подачею додайте в суп сухарики для більш насиченого смаку.

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Легкий суп із фрикадельками та плавленим сиром — страва, яка чудово вгамує голод і виходить дуже смачною. Готувати його дуже просто, якщо скористатися рецептом із кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Суп із плавленим сиром і фрикадельками

Інгредієнти на 3 літри:

цибуля — 1 шт;

морква — 1 шт;

олія рослинна;

вода — 2,5 л;

картопля — 4-5 шт;

зелений горошок — 150 г;

плавлений сир — 160 г;

спеції: сіль, перець, хмелі-сунелі;

зелень.

Для фрикадельок:

фарш — 300 г;

цибуля — 1 шт;

часник — 2 зубчики;

панірувальні сухарі — 2,5 ст. л;

спеції: сіль, перець, паприка — за смаком.

Спосіб приготування:

Для фрикадельок з'єднати фарш, подрібнену цибулю і часник, панірувальні сухарі, спеції. Добре перемішати і сформувати за допомогою чайної ложки фрикадельки.

Далі робимо засмажку. Цибулю дрібно порізати й обсмажити на олії до золотистості. Додати натерту на дрібній тертці моркву, посмажити, помішуючи, ще кілька хвилин.

У каструлю з окропом викласти нарізану картоплю, горошок і фрикадельки. Варити 15 хвилин. Далі викласти спеції, засмажку, плавлений сир і проварити ще кілька хвилин. Наприкінці додати дрібно порубану зелень. Накрити кришкою, зняти з вогню і дати кілька хвилин настоятися. Під час подачі можна додати в суп сухарики.

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