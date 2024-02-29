Фрикадельки с томатной подливкой: пошаговый рецепт вкусного блюда

Фрикадельки с томатной подливкой – это недорогое и простое блюдо. В качестве основы можно соединить два вида мяса.

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Фрикадельки с томатной подливкой можно также готовить из курятины, или индюшатины. И не делайте их слишком крупными – маленькие шарики лучше пропитаются соусом. А соус готовится на основе томатной пасты. Ее можно купить в магазине, либо приготовить дома. В сезон используйте свежие томаты. Фрикадельки можно тушить на сковороде, либо переложить в жаропрочную форму и запекать в духовке. Рецептом поделились на сайте Smachnota.

Фрикадельки с томатной подливкой

Ингредиенты:

фарш свинина+говядина – 600 г;

одна луковица;

одно яйцо;

томатная паста – 80 г;

вода – 350 мл;

мука – 70 г;

растительное масло – 40 мл;

лавровый лист;

прованские травы, соль, черный молотый перец, петрушка.

Сначала очистите и мелко нарежьте лук. Или измельчите лук в блендере. Добавьте фарш, яйцо, черный молотый перец, соль и перемешайте. Тщательно вымесите руками и отбейте об дно миски.

Насыпьте в миску муку. Мокрыми руками сформуйте из фарша одинаковые круглые шарики и обваляйте их со всех сторон в муке. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте фрикадельки до румяного цвета.

Смешайте в чашке, или миске томатную пасту, воду, соль и прованские травы. Залейте фрикадельки соусом и тушите под крышкой около 30 минут. За это время пару раз переверните фрикадельки на другой бок, чтобы они пропитались соусом равномерно.

К фрикаделькам добавьте лавровый лист, накройте крышкой и тушите все вместе еще буквально 5 минут.

Подавайте фрикадельки, посыпав нарезанной петрушкой. Идеально в качестве гарнира подойдет рис, картофель или гречка.

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