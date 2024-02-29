Фрикадельки з томатною підливою: покроковий рецепт смачної страви

Фрикадельки з томатною підливою — це недорога і проста страва. Як основу можна поєднати два види м'яса.

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Фрикадельки з томатною підливою можна також готувати з курятини, або індичатини. І не робіть їх занадто великими — маленькі кульки краще просочаться соусом. А соус готується на основі томатної пасти. Її можна купити в магазині, або приготувати вдома. У сезон використовуйте свіжі томати. Фрикадельки можна тушкувати на сковорідці, або перекласти в жароміцну форму і запікати в духовці. Рецептом поділилися на сайті Smachnota.

Фрикадельки з томатною підливою

Інгредієнти:

фарш свинина+яловичина — 600 г;

одна цибулина;

одне яйце;

томатна паста — 80 г;

вода — 350 мл;

борошно — 70 г;

рослинна олія — 40 мл;

лавровий лист;

прованські трави, сіль, чорний мелений перець, петрушка.

Спочатку очистіть і дрібно наріжте цибулю. Або подрібніть цибулю в блендері. Додайте фарш, яйце, чорний мелений перець, сіль і перемішайте. Ретельно вимісіть руками та відбийте об дно миски.

Насипте в миску борошно. Мокрими руками сформуйте з фаршу однакові круглі кульки й обваляйте їх з усіх боків у борошні. На сковорідці розігрійте олію та обсмажте фрикадельки до рум'яного кольору.

Змішайте в чашці, або мисці томатну пасту, воду, сіль і прованські трави. Залийте фрикадельки соусом і тушкуйте під кришкою близько 30 хвилин. За цей час кілька разів переверніть фрикадельки на інший бік, щоб вони просочилися соусом рівномірно.

До фрикадельок додайте лавровий лист, накрийте кришкою і тушкуйте все разом ще буквально 5 хвилин.

Подавайте фрикадельки, посипавши нарізаною петрушкою. Ідеально як гарнір підійде рис, картопля або гречка.

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