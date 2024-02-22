Одеські налісники: рецепт смачного українського десерту

Також їх називають Овідіопольськими. І готуються вони традиційно, але є пара секретів.

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Налісники – це млинці із начинкою. Але за цим рецептом вони готуються трохи нетрадиційно, але виходять надзвичайно смачними. Причин, чому їх треба приготувати саме так, кілька: вони виходять маленькими та милими, в них багато начинки й такого ви ще точно не куштували. Рецептом поділилась кулінарна блогерка, яка пише під ніком maslom_wgoru.

Одеські налісники

Інгредієнти:

Для млинців:

5 яєць;

0,5 л молока;

250 г борошна;

сіль;

цукор (кладіть небагато, адже він буде і в сирі, і поміж шарами);

20 мл олії (чи розтопленого масла).

Для начинки:

жирний кисломолочний сир — 0,5 кг;

одне Яйце;

цукор за смаком;

ванілін;

родзинки;

приблизно 100 г масла, кілька ложок цукру для запікання.

Спочатку зробіть тонкі млинці. Змішайте всі інгредієнти. В вас вийде рідке тісто. Посмажте тонкі млинчики на сковорідці.

Коли млинці будуть готові, розріжте іх на четвертинки. Для начинки змішайте всі інгредієнти. Родзинки можна не додавати, якщо ви їх не любите.

Загорніть начинку у четвертинки млинчиків. Змажте форму для запікання вершковим маслом. Складіть млинці одним шаром, посипте цукром та покладіть шматочки масла, потім викладіть новий шар налісників і так поки вони не закінчаться. Накрийте форму фольгою, чи кришкою та запікайте у духовці при 180 градусах близько 30 хвилин. Масло із цукром мають розтопитися, а нижній шар млинців — зарумʼянитися до красивої скоринки.

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