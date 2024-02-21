Кава по-східному: що потрібно знати, щоб приготувати смачний та ароматний напій

А ви знаєте, що збалансувати пропорції кави і води можна й без терезів: в одній долоні зазвичай міститься близько 10 г зерна.

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Зварити каву у турці начебто нескладно — це улюблений спосіб приготування кави великої кількості людей. Але це з одного боку. З іншого — це досить витончена процедура, що вимагає особливих знань і чутливого підходу. До речі, ви знали, що по приготуванню кави в ібриці, джезві (так ще називають турку) навіть проходять світові чемпіонати?

Отже, при всій своїй простоті процес вимагає максимальної концентрації уваги і врахування безлічі нюансів. Бо це — справжня кавова церемонія, де кожен рух потім відгукується смаком.

Для того, щоб приготувати каву в турці, нам знадобляться:

чиста питна вода (краще загальної мінералізації 50-150 ppm, кімнатної температури);

кавомолка з найдрібнішим помолом. Якщо візуально — наче сіль "екстра". Для темних сортів кави обсмажування можна використовувати помол трохи крупніший;

терези (якщо є);

турка;

свіжообсмажена кава.

Правильна турка – яка вона

Існує кілька факторів, що допоможуть вам обрати традиційно правильну турку, в якій вдасться зварити справжню східну каву.

Форма

Перший і досить важливий крок у виборі джезви. Форма правильної турки для кави — глечикоподібна: з вузькою шийкою і широким дном. Завдяки цьому пінка, що піднімається, коли кава закипає, ніби закупорює її, що забезпечує яскравий і насичений смак і аромат кави.

Дно джезви має бути товстим і, як мінімум, вдвічі ширше за шийку. Це забезпечить рівномірне прогрівання та екстракцію кави. До речі, чим ширше дно, тим пологішими будуть стінки посуду, а це теж важливо для насиченості напою.

Об`єм

Часто запитують, яким має бути обсяг турки, щоб і кава в ній виходила гарна, і посуд був практичним. Доведеться засмутити тих, хто планує знайти літрову джезву та за один раз зварити в ній каву на всю велику родину. Наприклад, у Туреччині традиційно каву готують невеликими порціями — по 50-80 мл. Тому оригінальна джезва не повинна бути більшою за 100 мл в об`ємі. Кожну чашку напою потрібно варити окремо. Однак наразі можна знайти так звані "європеїзовані" турки на 150, 200 і навіть 300 мл — саме такими порціями в наші дні багато хто п'є каву.

Матеріал

Сьогодні продаються джезви з найрізноманітніших матеріалів:

мідні;

алюмінієві;

срібні;

скляні;

керамічні та глиняні;

латунні;

з нержавіючої сталі.

Але справжні класичні турки виготовляються із міді. Адже теплопровідність міді одна з найкращих серед інших металів, що використовуються в побуті, і поступається лише сріблу. Вона вища в 10 разів, ніж у сталі, та в 2 рази, ніж у алюмінію. Завдяки цій властивості тепло краще поширюється по всьому корпусу джезви і тим самим забезпечується рівномірне нагрівання рідини. Низька теплоємність міді дозволяє контролювати та керувати процесом приготування кави. Під час зняття джезви з джерела тепла процес нагрівання миттєво припиняється. Турки, виготовлені з інших матеріалів (кераміка, скло, фаянс, нержавіюча сталь тощо), таких властивостей не мають.

До речі, мити джезви e посудомийній машині жодним чином не можна. Турку, особливо мідну, після використання необхідно мити тільки вручну і відразу витирати насухо м'якою серветкою або рушником. Якщо цим знехтувати, то на зовнішній поверхні незабаром можуть утворитися плями, які псуватимуть зовнішній вигляд.

Як збалансувати пропорцію кави та води

Щоб зварити смачну каву в турці, рекомендуємо співвідношення кави та води 1:10 (на 20 г кави — 200 мл води). Це базова пропорція, її можна змінювати залежно від величини помелу та ступеня обсмажування кави. Діапазон пропорції кави до води від 1:8 до 1:12. Наприклад, для світлого обсмажування можна спробувати 1:8, для темного — 1:12.

Чому це так важливо? Пропорція впливає на інтенсивність смаку та щільність текстури кави. Чим більше кави стосовно води — тим насиченішим та яскравішим буде напій, але важливо не переборщити, щоб не отримати занадто гіркий напій. При розрахунку орієнтуйтеся на обсяг вашої турки, заповнюйте її до точки звуження.

Як зварити смачну каву

Відміряйте на терезах необхідну кількість кави. До речі, ваги можна замінити долоней — зазвичай у ній міститься близько 10 г зерна. Засипте мелену каву в турку і злегка потрясіть, щоб частинки розподілилися рівномірніше. Залийте чисту питну воду до точки звуження турки.

Поставте турку на плиту на середній вогонь. Чим довше варитиметься кава, тим щільнішою буде її текстура. Для невеликої турки на 100-150 мл рекомендуємо 2-4 хвилини, для 150-300 мл — 4-7 хвилин, але це вже справа смаку.

Щойно побачите, що кава піднялася, приберіть турку з вогню. Якщо кава почне вибігати з-під шапки тонким струмком, акуратніше: вона ось-ось втече!

Злегка розмішайте кавову шапку та розлийте напій по чашках. Якщо любите каву в турці з молоком, додайте її до смаку тільки після розливання.

Як зварити каву у турці на індукційній плиті

Так, це правда, що заварювання кави у турці на індукційній плиті має свої особливості. Це матеріал, з якого виготовлена джезва. Єдиний матеріал, який можна одразу використовувати на індукційній плиті, — нержавіюча сталь 18/10. Проте це не найкращий варіант для справжніх шанувальників кави.

Інші матеріали — кераміка, скло, мідь — не підходять для використання на такій плиті. Але це не привід відмовлятися від мідної турки чи купівлі індукціонки. Вирішення проблеми просте — спеціальний адаптер для індукційної плити під турку. Це перехідник у вигляді диска з нержавіючої сталі із прошарком феримагнітного матеріалу. Нагріваючись на індукційній варильній поверхні, адаптер буквально перетворюється на конфорку електроплити. Він підходить для будь-якого неіндукційного посуду.

Або купіть все, щоб зварити каву у піску.

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