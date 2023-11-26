Здоровий кишечник і відмінна робота мозку: 5 причин пити каву вранці

Кава настільки спірний напій, що багато людей навмисно відмовляються від неї, вважаючи, що можуть нашкодити здоров'ю. Але останні дослідження доводять, що вживання кави вранці допомагає мікробіому кишечника, зменшує запалення і захищає здоров'я мозку.

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Енергетична користь кави добре задокументована, але менш відомий її загальний вплив на організм: від поліпшення здоров'я кишківника до зменшення запалень і профілактики хвороб печінки. Виявляється, ваш щоденний ранковий ритуал несе у собі багато секретів і користі для здоров'я. Про це пише Vogue Italia.

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Покращує мікробіом кишечника

Фото: Freepik

Усім відомо, що кава містить кофеїн, але, можливо, ви здивуєтеся, дізнавшись, що в ній більше клітковини, ніж у склянці апельсинового соку. Крім розчинних речовин, які сприяють травленню та допомагають організму засвоювати важливі поживні речовини, кава природно багата на пребіотики: "Кава містить поліфеноли, тип пребіотика, який допомагає живити корисні бактерії в нашому кишечнику", — пояснює лікарка-дієтологиня Карін Патель. Нещодавнє дослідження проєкту Zoe Project показало, що в тих, хто пив чорну каву, було більше корисних кишкових бактерій і, отже, здоровіший та різноманітніший мікробіом, ніж у тих, хто цього не робив. Також вважається, що стимулювальний ефект кави на кишківник може бути корисним для підтримання балансу і контролю рівня бактерій.

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Зменшує запалення

Кава є чудовим джерелом антиоксидантів, завдяки високому вмісту поліфенолів. Природні органічні речовини, що містяться в багатьох рослинах, поліфеноли відіграють важливу роль відновників, допомагаючи захистити організм від ушкоджень, спричинених вільними радикалами та щоденним окислювальним стресом. Це може допомогти знизити ризик серцевих захворювань і аутоімунних розладів, а також послабити запальну реакцію організму. Є і хороші новини для тих, хто полюбляє каву з молоком, адже нові дослідження показують, що протизапальні властивості поліфенолів кави посилюються в поєднанні з молочними білками. Згідно з дослідженням, опублікованим у 2023 році, поєднання поліфенолів і білків удвічі ефективніше у боротьбі із запаленням, ніж поліфеноли окремо.

Сприяє здоров'ю мозку

Фото: Freepik

Більшість із нас тягнеться до філіжанки кави, щоб "прокинутися" та підвищити концентрацію, але це може мати більший ефект на продуктивність нашого мозку, оскільки вона виконує низку важливих нейропротекторних функцій. Висока антиоксидантна цінність кави фактично допомагає захистити тканини та судини головного мозку від ушкодження вільними радикалами, а також збільшує вироблення серотоніну та ацетилхоліну (нейротрансмітерів, які відповідають за деякі функції мозку, як-от настрій, пам'ять, увага та збудження). Згідно з 10-річним дослідженням, проведеним у Європі у 2007 році, у учасників, які пили каву, спостерігалося менше зниження когнітивних функцій, ніж у тих, хто каву не пив.

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Захищає від захворювань печінки

Рубцювання печінки, або фіброз, може бути спричинений багатьма факторами, включно з гепатитом і зловживанням алкоголем, і може бути досить серйозним, щоб призвести до печінкової недостатності. Коли кофеїн, що міститься в каві, перетравлюється організмом, він виробляє хімічну речовину параксантин, яка уповільнює ріст рубцевої тканини. На додаток до новин про те, що кава допомагає захистити організм від хронічних захворювань печінки, ВООЗ підтвердила, що помірне споживання кави також може допомогти запобігти раку печінки.

Важливо те, як ви п'єте каву

Фото: Freepik

Якщо ви хочете отримати смачну й ароматну каву, важливо переконатися, що зерна піддаються найменшому окисленню. Те ж саме стосується і харчової цінності, тому, щоб зберегти якомога більше користі, завжди краще готувати каву зі свіжомелених зерен. Тип обсмаження також має значення. Боби, вирощені у високогірному кліматі, наприклад, в Ефіопії, Центральній і Південній Америці, містять вищий рівень поліфенолів; шукайте злегка обсмажені зерна, які зазнали менш інтенсивних термічних процесів, а отже, природним чином зберігають більшу кількість корисних речовин. Більш легке обсмажування містить більшу кількість хлорогенової кислоти, типу поліфенолу з сильною протизапальною дією, який може прискорити метаболізм.

Спосіб подрібнення бобів також може допомогти зробити кінцевий результат більш поживним. Щоб отримати максимальну антиоксидантну користь від поліфенолів, що містяться в зернах, потрібен тонкий помел, наприклад, як під час приготування еспресо.

Знайте міру!

Фото: Pixabay

Кава є найбільш споживаним стимулятором у світі, і, хоча вживання однієї або двох чашок на день має безліч переваг, існують і обмеження. "Ідеальним було б обмежити споживання кави до 400 мг на день, що еквівалентно чотирьом маленьким чашкам або двом великим чашкам", — попереджає Патель, — "для вагітних і жінок, які годують груддю, межа знижується до 200 мг на день, що відповідає 2 маленькі чашки на день або одна велика чашка. Будь-яка вища доза може мати побічні ефекти, такі як занепокоєння, дратівливість, безсоння, високий кров'яний тиск, втома і біль у животі. Високе дозування кави зводить нанівець більшу частину її переваг".

У який час пити каву вранці?

"Згідно з дослідженнями, кортизол (гормон стресу) має тенденцію досягати свого піку через 30-45 хвилин після ранкового пробудження, і потім повільно знижується протягом дня", — пояснює Патель. "Кортизол природним чином може підвищити нашу пильність, тому, якщо ми споживаємо каву, коли рівень кортизолу досягає піку, це може знизити користь від кави (особливо її енергетичний ефект). Тому краще вживати її приблизно через дві години після пробудження і щонайменше за 6 годин до сну, щоб не порушувати його, навіть якщо ви вважаєте, що у вас висока толерантність до кави".

Нагадаємо, якщо хочете зробити каву ще кориснішою для здоров'я і насолодитися новим приголомшливим смаком, додайте в неї спеції.

Раніше Фокус писав про те, чи корисно пити каву з молоком, і які наслідки для здоров'я може мати вживання цього улюбленого мільйонами напою.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.