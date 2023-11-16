Кава з вершковим маслом: 3 вагомі причини додати цей напій до свого раціону

Кава з маслом допоможе підвищити енергію, поліпшити ясність розуму і почати свій день зі смачної та поживної нотки. Якщо ви досі не куштували вершкову каву, час це терміново виправляти.

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Цей нетрадиційний напій набирає популярності завдяки своїй потенційній користі для здоров'я та унікальному смаку. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Current Developments In Nutrition, кава з вершковим маслом може допомогти вам контролювати свою вагу, оскільки вона викликає відчуття ситості та запобігає переїданню. Про це пише OnlyMyHealth.

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Фото: Freepik

Кава з вершковим маслом, звана "куленепробивною", являє собою напій з високим вмістом жирів і низьким вмістом вуглеводів. У ньому поєднуються свіжозаварена кава з несолоним вершковим маслом і маслом MCT (тригліцериди із середньою довжиною ланцюга). MCT — це легко засвоювані жири, які в достатку містяться в кокосовій олії.

Цю концепцію популяризував Дейв Еспрі, засновник бренду Bulletproof, який стверджує, що ця суміш допомагає контролювати вагу, підвищує розумову концентрацію і допомагає підтримувати енергію протягом дня.

Користь для здоров'я

Фото: freepik

Є безліч переваг несолоної "вершкової" кави, але коли вони об'єднані, то можуть істотно поліпшити ваше здоров'я:

Стабільний рівень енергії. Корисні жири в каві з маслом забезпечують повільне і стійке вивільнення енергії, що може допомогти вам залишатися бадьорими і зосередженими протягом тривалого часу. На відміну від швидкого стрибка енергії та подальшого спаду, пов'язаного з додаванням цукру в каву, кава з маслом забезпечує тривалий тонус.

Корисні жири в каві з маслом забезпечують повільне і стійке вивільнення енергії, що може допомогти вам залишатися бадьорими і зосередженими протягом тривалого часу. На відміну від швидкого стрибка енергії та подальшого спаду, пов'язаного з додаванням цукру в каву, кава з маслом забезпечує тривалий тонус. Контроль апетиту. Високий вміст жирів у каві з вершковим маслом може допомогти приборкати апетит, що робить її цінним інструментом для тих, хто практикує періодичне голодування або хоче знизити споживання калорій.

Високий вміст жирів у каві з вершковим маслом може допомогти приборкати апетит, що робить її цінним інструментом для тих, хто практикує періодичне голодування або хоче знизити споживання калорій. Контроль ваги. Хоча кава з вершковим маслом і не є чарівним рішенням для схуднення, вона може бути частиною кетогенної або низьковуглеводної дієти. Це допоможе вам відчути себе ситим і зменшити тягу до солодкого.

Як приготувати каву з маслом

Фото: Freepik

Приготувати каву з маслом дуже просто. Ось базовий рецепт:

Заваріть чашечку улюбленої кави.

Додайте 1-2 столові ложки несолоного вершкового масла, наприклад топленого, та 1-2 столові ложки кокосової олії.

Збивайте суміш доти, доки вона не стане пінистою.

Почніть з невеликої кількості кокосової олії, особливо якщо ви вперше вживаєте її, оскільки у великих кількостях вона може викликати дискомфорт у травленні.

Хоча кава з вершковим маслом і передбачає потенційну користь, важливо пам'ятати, що індивідуальна реакція на неї може відрізнятися. Крім того, дуже важливо вживати каву з маслом у помірних кількостях і як частину збалансованої дієти. Як і при будь-якій зміні в харчуванні, рекомендується проконсультуватися з лікарем, якщо у вас є особливі проблеми зі здоров'ям або обмеження в раціоні.

Нагадаємо, якщо хочете зробити каву ще кориснішою для здоров'я і насолодитися новим приголомшливим смаком, додайте в неї спеції.

раніше Фокус писав про те, що чорна кава в помірних кількостях позитивно впливає на ваше здоров'я:

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.