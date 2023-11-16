Кофе со сливочным маслом: 3 веские причины добавить этот напиток в свой рацион
Кофе с маслом поможет повысить энергию, улучшить ясность ума и начать свой день с вкусной и питательной нотки. Если вы до сих пор не пробовали сливочный кофе, пора это срочно исправлять.
Этот нетрадиционный напиток набирает популярность благодаря своей потенциальной пользе для здоровья и уникальному вкусу. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Developments In Nutrition, кофе со сливочным маслом может помочь вам контролировать свой вес, поскольку он вызывает чувство сытости и предотвращает переедание. Об этом пишет OnlyMyHealth.
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Кофе со сливочным маслом, называемый "пуленепробиваемым", представляет собой напиток с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов. В нем сочетаются свежезаваренный кофе с несоленым сливочным маслом и маслом MCT (триглицериды со средней длиной цепи). MCT — это легко усваиваемые жиры, которые в изобилии содержатся в кокосовом масле.
Эту концепцию популяризировал Дэйв Эспри, основатель бренда Bulletproof, который утверждает, что эта смесь помогает контролировать вес, повышает умственную концентрацию и помогает поддерживать энергию в течение дня.
Польза для здоровья
Есть множество преимуществ несоленого "сливочного кофе Но когда они объединены, они могут существенно улучшить ваше здоровье:
- Стабильный уровень энергии. Полезные жиры в кофе с маслом обеспечивают медленное и устойчивое высвобождение энергии, что может помочь вам оставаться бодрыми и сосредоточенными в течение длительного времени. В отличие от быстрого скачка энергии и последующего спада, связанного с добавлением сахара в кофе, кофе с маслом обеспечивает длительный тонус.
- Контроль аппетита. Высокое содержание жиров в кофе со сливочным маслом может помочь обуздать аппетит, что делает его ценным инструментом для тех, кто практикует периодическое голодание или хочет снизить потребление калорий.
- Контроль веса. Хотя кофе со сливочным маслом и не является волшебным решением для похудения, он может быть частью кетогенной или низкоуглеводной диеты. Это поможет вам почувствовать себя сытым и уменьшить тягу к сладкому.
Как приготовить кофе с маслом
Приготовить кофе с маслом очень просто. Вот базовый рецепт:
- Заварите чашечку любимого кофе.
- Добавьте 1–2 столовые ложки несоленого сливочного масла, например топленого, и 1–2 столовые ложки кокосового масла.
- Взбивайте смесь до тех пор, пока она не станет пенистой и хорошо перемешанной.
- Начните с небольшого количества кокосового масла, если вы впервые вводите его в пищу, так как в больших количествах оно может вызвать дискомфорт в пищеварении.
Хотя кофе со сливочным маслом и предполагает потенциальную пользу, важно помнить, что индивидуальная реакция на него может различаться. Кроме того, очень важно употреблять кофе с маслом в умеренных количествах и как часть сбалансированной диеты. Как и при любом изменении в питании, рекомендуется проконсультироваться с врачом, если у вас есть особые проблемы со здоровьем или ограничения в рационе.
Напомним, если хотите сделать кофе еще более полезным для здоровья и насладиться новым потрясающим вкусом, добавьте в него специи.
ранее Фокус писал о том, что черный кофе в умеренных количествах оказывает положительное влияние на ваше здоровье:
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.