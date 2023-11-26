Здоровый кишечник и отличная работа мозга: 5 причин пить кофе по утрам

Кофе настолько спорный напиток, что многие люди намеренно отказываются от него, считая, что могут навредить здоровью. Но последние исследования доказывают, что употребление кофе по утрам помогает микробиому, уменьшает воспаление и защищает здоровье мозга.

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Энергетическая польза кофе хорошо документирована, но менее известно его общее влияние на организм: от улучшения здоровья кишечника до уменьшения воспалений и профилактики болезней печени. Оказывается, ваш ежедневный утренний ритуал таит в себе много секретов и пользы для здоровья. Об этом пишет Vogue Italia.

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Улучшает микробиом кишечника

Фото: Freepik

Всем известно, что кофе содержит кофеин, но может вы удивитесь, узнай, что в нем больше клетчатки, чем в стакане апельсинового сока. Помимо растворимых веществ, которые способствуют пищеварению и помогают организму усваивать важные питательные вещества, кофе естественно богат пребиотиками: "Кофеин содержит полифенолы, тип пребиотика, который помогает питать полезные бактерии в нашем кишечнике", — объясняет врач-диетолог Карин Патель. Недавнее исследование проекта Zoe Project показало, что у тех, кто пил черный кофе, было больше полезных кишечных бактерий и, следовательно, более здоровый и разнообразный микробиом, чем у тех, кто этого не делал. Также считается, что стимулирующий эффект кофе на кишечник может быть полезен для поддержания баланса и контроля уровня бактерий.

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Уменьшает воспаление

Кофе является отличным источником антиоксидантов, благодаря высокому содержанию полифенолов. Природные органические вещества, содержащиеся во многих растениях, полифенолы играют важную роль восстановителей, помогая защитить организм от повреждений, вызванных свободными радикалами и ежедневным окислительным стрессом. Это может помочь снизить риск сердечных заболеваний и аутоиммунных расстройств, а также ослабить воспалительную реакцию организма. И есть хорошие новости для тех, кто любит кофе с молоком: новые исследования показывают, что противовоспалительные свойства полифенолов кофе усиливаются в сочетании с молочными белками. Согласно исследованию, опубликованному в 2023 году, сочетание полифенолов и белков в два раза эффективнее в борьбе с воспалением, чем полифенолы по отдельности.

Способствует здоровью мозга

Фото: Freepik

Большинство из нас тянется к чашке кофе, чтобы "проснуться" и повысить концентрацию, но это может иметь больший эффект на продуктивность нашего мозга, поскольку он выполняет ряд важных нейропротекторных функций. Высокая антиоксидантная ценность кофе фактически помогает защитить ткани и сосуды головного мозга от повреждения свободными радикалами, а также увеличивает выработку серотонина и ацетилхолина (нейротрансмиттеров, отвечающих за некоторые функции мозга, такие как настроение, память, внимание и возбуждение). Согласно 10-летнему исследованию, проведенному в Европе в 2007 году, у участников, которые пили кофе, наблюдалось меньшее снижение когнитивных функций, чем у тех, кто кофе не пил.

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Защищает от заболеваний печени

Рубцевание печени, или фиброз, может быть вызван многими факторами, включая гепатит и злоупотребление алкоголем, и может быть достаточно серьезным, чтобы привести к печеночной недостаточности. Когда кофеин, содержащийся в кофе, переваривается организмом, он производит химическое вещество параксантин, которое замедляет рост рубцовой ткани. В дополнение к новостям о том, что кофе помогает защитить организм от хронических заболеваний печени, ВОЗ подтвердила, что умеренное потребление кофе также может помочь предотвратить рак печени.

Важно то, как вы пьете кофе

Фото: Freepik

Если вы хотите получить вкусный и ароматный кофе, важно убедиться, что зерна подвергаются наименьшему окислению. То же самое касается и пищевой ценности, поэтому, чтобы сохранить как можно больше пользы, всегда лучше готовить кофе из свежемолотых зерен. Тип обжарки также имеет значение. Бобы, выращенные в высокогорном климате, например, в Эфиопии, Центральной и Южной Америке, содержат более высокий уровень полифенолов; ищите слегка обжаренные зерна, которые подверглись менее интенсивным термическим процессам и, следовательно, естественным образом сохраняют большее количество полезных веществ. Более легкая обжарка содержит большее количество хлорогеновой кислоты, типа полифенола с сильным противовоспалительным действием, который может ускорить метаболизм.

Способ измельчения бобов также может помочь сделать конечный результат более питательным. Чтобы получить максимальную антиоксидантную пользу от полифенолов, содержащихся в зернах, требуется тонкий помол, например, как при приготовлении эспрессо.

Знайте меру!

Фото: Pixabay

Кофе является наиболее потребляемым стимулятором в мире, и, хотя употребление одной или двух чашек в день имеет множество преимуществ, существуют и ограничения. "Идеальным было бы ограничить потребление кофе до 400 мг в день, что эквивалентно четырем маленьким чашкам или двум большим чашкам", — предупреждает Патель, "для беременных и кормящих женщин предел снижается до 200 мг в день, что соответствует 2 маленькие чашки в день или одна большая чашка. Любая более высокая доза может иметь побочные эффекты, такие как беспокойство, раздражительность, бессонница, высокое кровяное давление, усталость и боль в животе. Высокая дозировка кофе сводит на нет большую часть его преимуществ".

В какое время пить кофе утром?

"Согласно исследованиям, кортизол (гормон стресса) имеет тенденцию достигать пика через 30–45 минут после утреннего пробуждения, и затем медленно снижается в течение остальной части дня", — объясняет Патель. "Кортизол естественным образом может повысить нашу бдительность, поэтому, если мы потребляем кофе, когда уровень кортизола достигает пика, это может снизить пользу от кофе (особенно его энергетический эффект). По этой причине лучше употреблять его примерно через два часа после пробуждения и как минимум за 6 часов до сна, чтобы не нарушать сон, даже если вы считаете, что у вас высокая толерантность к кофе".

Напомним, если хотите сделать кофе еще более полезным для здоровья и насладиться новым потрясающим вкусом, добавьте в него специи.

Ранее Фокус писал о том, полезно ли пить кофе с молоком, и какие последствия для здоровья может иметь употребление этого, любимого миллионами, напитка.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.