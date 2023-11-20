Дієтологи назвали найкорисніше молоко, яке потрібно додавати в каву

Для багатьох людей ранкова кава — ритуал, без якого складно уявити початок дня. І, на щастя, дослідження показують, що вживання кави може навіть принести користь для здоров'я, але тільки якщо додати до неї правильні інгредієнти.

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Кава містить необхідні для нашого організму антиоксиданти і навіть допомагає схуднути, але якщо додати в чашку з цим напоєм, що бадьорить, неправильні інгредієнти, ви можете завдати шкоди своєму здоров'ю, а не допомогти йому. Багато з найпопулярніших добавок до кави містять цукор та інші шкідливі добавки, які можуть вплинути на збільшення ваги, виникнення запалень та інших проблем зі здоров'ям. Якщо ви не любите класичну чорну каву, то маєте знати, яке молоко найкраще додати в каву, щоб отримати від неї максимум користі. Про це пише She Finds.

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Багато людей страждають на непереносимість лактози, та й загалом дієтологи не рекомендують додавати в каву незбиране коров'яче молоко. Деякі види молока часто містять доданий цукор і ароматизатори, що також не найкращий вибір для здоров'я. Але це не означає, що не існує безлічі здорових альтернатив! Дієтологиня Келсі Коста розповіла, що соєве молоко — зокрема, збагачене соєве молоко — є одним із найкорисніших для здоров'я варіантів, які рекомендується додавати до кави.

Хоча мигдальне і вівсяне молоко, можливо, є більш популярними варіантами протягом останніх кілька років, Коста каже, що соєве молоко — "головна рекомендація, коли йдеться про найкорисніше молоко для вашої кави". За її словами, "воно має численні переваги для здоров'я, які вирізняють його з-поміж інших видів молока", крім, звісно, його "гладенької та кремової текстури".

Багато білка

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Але що саме робить це молоко таким корисним? По-перше, дієтолог зазначає, що соєві боби, з яких воно виготовлене, "є чудовим джерелом рослинного білка", що робить це молоко "чудовим вибором для тих, хто хоче збільшити споживання білка або перейти на більш рослинну дієту". В одній порції міститься 7 грамів білка. Це робить його продуктом із найвищим вмістом білка порівняно з іншим молоком рослинного походження. Фактично, "збагачене соєве молоко — єдине молоко рослинного походження, визнане Міністерством сільського господарства США харчовою альтернативою коров'ячому молоку", — каже експерт.

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Корисні жири

Але соєве молоко містить не лише білок. Дієтолог каже, що воно також містить корисні жирні кислоти, які можуть творити чудеса для здоров'я вашого серця. "Воно також часто збагачується вітамінами і мінералами, включно з кальцієм і вітаміном D, що мають вирішальне значення для здоров'я кісток", — зазначає Коста. "Таким чином, якщо враховувати баланс білка, корисних жирів і необхідних поживних речовин, збагачене соєве молоко є найкращим вибором для вашої кави".

Безпека соєвого молока

Фото: Freepik

І якщо ви чули, що соєві продукти можуть стимулювати гормонозалежний рак, не хвилюйтеся. Коста запевняє нас, що це помилка. "Правда в тому, що численні дослідження підтвердили безпеку і значну користь для здоров'я цих продуктів, навіть припускаючи, що ізофлавони можуть захищати від деяких поширених видів раку, таких як рак молочної залози і простати".

"Вибір несолодкого соєвого молока може допомогти вам уникнути додавання цукру, що сприятиме досягненню ваших цілей зі зниження ваги та зміцненню здоров'я", — зазначає дієтолог. Обмеження кількості доданого цукру в раціоні є важливим, незалежно від того, який тип молока ви виберете, оскільки споживання надто великої кількості цукру може призвести до серйозних ризиків для здоров'я, включно зі збільшенням ваги.

Зрештою, більшість експертів сходяться на думці, що найкорисніша кава — це класична чорна кава, без додавання молока (або з додаванням корисних спецій). Однак, якщо ви хочете додати трохи вершкового смаку, дієтологиня запевняє, що соєве молоко, ймовірно, буде найкориснішим для здоров'я варіантом.

Нагадаємо, скільки кави можна пити на день, щоб уникнути побічних ефектів кофеїну.

Раніше Фокус писав про те, що якщо ви хочете зробити каву ще більш корисною для здоров'я і насолодитися новим приголомшливим смаком, додайте в неї спеції.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.