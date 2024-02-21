Торт "Марс": рецепт неймовірно смачного десерту

Вершковий крем, карамель і шоколадні коржі дають неймовірне поєднання смаків. Такий торт прикрасить будь-який стіл.

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Торт "Марс" — це дуже смачний десерт, який буквально тане в роті. Якщо хочете порадувати близьких на їхній день народження або до будь-якого іншого свята, обов'язково приготуйте його. Рецептом цієї випічки поділилися в кулінарному блозі "Торти.Капкейки.Рецепти".

Торт "Марс"

Для тіста:

яйця — 2 шт;

цукор — 200 г;

мед — 1,5 ст. л;

масло вершкове — 60 г;

какао — 1,5 ст. л з гіркою;

сода — 1 ч. л;

борошно — 2 склянки.

Для крему:

вершки (33-35%) — 600 мл;

шоколад — 100 г;

згущене молоко — 1 банка.

Спосіб приготування:

Масло, яйця, цукор, какао і мед перемішати і поставити на водяну баню або на мінімальний вогонь. Щойно масло розчиниться, ввести соду, не припиняючи помішувати. Маса запіниться, так і має бути. Зняти з вогню, ввести дві склянки просіяного борошна.

Трохи борошна всипати на стіл і викласти тісто, акуратно замісити його, щоб не липло до рук.

Готове тісто розділити на шість частин. Кожну розкачати на аркуші пергаменту, присипаючи борошном, у тонкий пласт і випікати за температури 190 градусів п'ять хвилин.

Обрізки також спекти, а потім перемолоти на крихту. Вона піде для присипки.

Для крему дуже холодні вершки збити міксером, починаючи з мінімальної швидкості та поступово збільшуючи її. Як тільки маса стане трохи густіти, тонкою цівкою влити згущене молоко, продовжуючи збивати.

Коли маса загусне ще більше, зменшити швидкість міксера і ввести 100 грамів розтопленого охолодженого шоколаду.

Кожен корж покрити карамеллю і змастити кремом, верх і боки прикрасити шоколадною крихтою та іншим декором за своїм бажанням.

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