Торт "Марс": рецепт неймовірно смачного десерту
Вершковий крем, карамель і шоколадні коржі дають неймовірне поєднання смаків. Такий торт прикрасить будь-який стіл.
Торт "Марс" — це дуже смачний десерт, який буквально тане в роті. Якщо хочете порадувати близьких на їхній день народження або до будь-якого іншого свята, обов'язково приготуйте його. Рецептом цієї випічки поділилися в кулінарному блозі "Торти.Капкейки.Рецепти".
Торт "Марс"
Для тіста:
- яйця — 2 шт;
- цукор — 200 г;
- мед — 1,5 ст. л;
- масло вершкове — 60 г;
- какао — 1,5 ст. л з гіркою;
- сода — 1 ч. л;
- борошно — 2 склянки.
Для крему:
- вершки (33-35%) — 600 мл;
- шоколад — 100 г;
- згущене молоко — 1 банка.
Спосіб приготування:
Масло, яйця, цукор, какао і мед перемішати і поставити на водяну баню або на мінімальний вогонь. Щойно масло розчиниться, ввести соду, не припиняючи помішувати. Маса запіниться, так і має бути. Зняти з вогню, ввести дві склянки просіяного борошна.
Трохи борошна всипати на стіл і викласти тісто, акуратно замісити його, щоб не липло до рук.
Готове тісто розділити на шість частин. Кожну розкачати на аркуші пергаменту, присипаючи борошном, у тонкий пласт і випікати за температури 190 градусів п'ять хвилин.
Обрізки також спекти, а потім перемолоти на крихту. Вона піде для присипки.
Для крему дуже холодні вершки збити міксером, починаючи з мінімальної швидкості та поступово збільшуючи її. Як тільки маса стане трохи густіти, тонкою цівкою влити згущене молоко, продовжуючи збивати.
Коли маса загусне ще більше, зменшити швидкість міксера і ввести 100 грамів розтопленого охолодженого шоколаду.
Кожен корж покрити карамеллю і змастити кремом, верх і боки прикрасити шоколадною крихтою та іншим декором за своїм бажанням.
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