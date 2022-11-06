Усього чотири інгредієнти. Рецепт вершкової карамелі

Карамель можна їсти з яблуками, або крекерами, або просто їсти її з тостами та ранковою кавою.

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Вершкова карамель, яка на смак нагадує м'яку та дуже ніжну іриску — це дуже смачно. Але це ще й недешево. Але такі ласощі дуже просто приготувати вдома.

Адже знадобляться лише чотири інгредієнти.

А за бажання в карамель можна додати сіль, і тоді у вас вийде вишуканіша страва — солона карамель, або ж доповнити її подрібненими горіхами.

Простий рецепт вершкової карамелі опублікувала професійна кондитерка Євгенія Періг, власниця кондитерської у Львові. Євгенія зазначає, що її рецепти дуже прості та виходять з першого разу навіть у недосвідчених новачків.

Вершкова карамель

Інгредієнти:

цукор — 150 г;

вершки — 150 г;

вершкове масло 82% і більше жирності — 140 г;

сіль гімалайська — до смаку.

У процесі приготування карамелі необхідно враховувати кілька аспектів. Під час приготування використовується сотейник, але його обов'язково потрібно поставити на вогонь заздалегідь, щоб він нагрівся до того моменту, як ви сипатимете туди цукор. Розминати і перемішувати цукор потрібно силіконовою лопаткою, тому що вона пластичніша.

Отже, для початку в сотейнику поступово розчиніть цукор, розминаючи його лопаткою. Вершки доведіть майже до закипання. Це потрібно, щоб уникнути грудочок. І влийте вершки в розчинений цукор. Робити це потрібно поступово, постійно помішуючи майбутню карамель. Проварити приблизно дві хвилини.

Якщо грудочки все-таки утворилися — зменште вогонь і розминайте їх лопаткою.

З'єднайте карамель з маслом і збийте до однорідності блендером. Якщо масло відокремлюється, потрібно ще раз прогріти суміш у мікрохвильовій печі. Можна залишити, як є, а можна додати сіль і тоді у вас вийде солона карамель, яка така смачна з яблучними дольками.

Після приготування відправте карамель у холодильник на кілька годин.

Раніше Фокус писав, як приготувати знамениті здобні булочки-синабони з яблуками та корицею.