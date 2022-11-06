Всего четыре ингредиента. Рецепт сливочной карамели

Карамель можно есть с яблоками, или крекерами, или просто есть ее с тостами и утренним кофе

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Сливочная карамель, которая по вкусу напоминает мягкую и очень нежную ириску – это очень вкусно. Но также это еще и недешево. Но такое лакомство очень просто приготовить дома.

Ведь потребуются всего четыре ингредиента.

А при желании в карамель можно добавить соль, и тогда у вас получится более изысканное блюдо – соленая карамель, или же дополнить ее дроблеными орехами.

Простой рецепт сливочной карамели опубликовала профессиональная кондитер Евгения Периг, владелица кондитерской в Львове. Евгения отмечает, что ее рецепт очень просты и получаются с первого раза даже у неопытных новичков.

Сливочная карамель

Ингредиенты

Сахар — 150 гр;

Сливки — 150 гр;

Сливочное масло 82% и более жирности — 140 гр;

Соль гималайская – по вкусу.

При приготовлении карамели нужно учесть несколько аспектов. При приготовлении используется сотейник, но его обязательно нужно поставить на огонь заранее, чтобы он нагрелся к тому моменту, как вы будете сыпать туда сахар. Разминать и перемешивать сахар нужно силиконовой лопаткой, потому что она более пластична.

Итак, для начала в сотейнике постепенно растворите сахар, разминая его лопаткой. Сливки доведите почти до закипания. Это нужно чтобы избежать комочков. И влейте сливки в растворенный сахар. Делать это нужно постепенно, постоянно помешивая будущую карамель. Проварите около двух минут.

Если комочки все-таки образовались – убавьте огонь и разомните их лопаткой.

Соедините карамель с маслом и взбейте до однородности блендером. Если масло отделяется, нужно еще раз прогреть смесь в микроволновке. Можно оставить, как есть, а можно доавить соль и тогда у вас получится соленая карамель, которая так хороша с яблочными дольками.

После приготовления отправьте карамель в холодильник на несколько часов.

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