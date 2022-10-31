Булочки синабоны с корицей и яблоками. Простой рецепт знаменитой выпечки

Булочки синабоны – популярный американский десерт.

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Сдобные булочки синабоны, или синнабоны, получили популярность после того, как в 1985 году в Сиэтле открылась первая кафе-пекарня. Сдобные булочки с корицей сорта Макара, которая выращивается в Индонезии, быстро получили популярность и теперь по всему миру работает 1100 кафе в 60 странах. Название синнабон сдобные булочки получили от слов англ. cinnamon "корица" + лат. bone "хорошо".

А кулинары повторяют известный рецепт, добавляя что-то от себя. Самый популярный рецепт на эту осень – синабоны с яблоками и корицей.

Рецепт очень прост, а результат – прекрасный. Возникает одна проблема – как не съесть все булочки сразу.

Синабоны с корицей и яблоками

Ингредиенты:

Тесто:

молоко – 260 мл

сухие дрожжи – 7 г (свежие – 20 г)

сахар – 80 г

сливочное масло – 50 г

соль – 0,5 ч. л.

мука – 470 г

Начинка:

яблоки – 500-600 г

корица – 2 ч. л. + сахар – 100 г

сливочное масло – 60 г

К теплому молоку нужно добавить дрожжи и сахар, оставить на 10-15 минут, чтобы дрожжи "заработали". Главное, молоко должно быть теплым, но никак не горячим.

К готовой опаре нужно добавить растопленное масло, соль и постепенно вводить муку. Потом вымешать тесто и поставить в теплое место на 1 час.

Пока тесто подходит, нужно приготовить начинку. Яблоки нужно очистить, натереть, или измельчить. А потом смешать сахар и корицу.

[ + – ] Булочки-улитки синнабоны с яблоком и корицей Фото: Скриншот

Когда тесто подошло, его нужно раскатать, смазать растопленным маслом, посыпать смесью сахара и корицы. Следующий этап – самый ответственный: на тесто нужно выложить яблоки и свернуть в рулет. Рулет надо порезать на порционные куски и выложить в форму.

Выпекать при температуре 180 градусов 50-60 минут. Первые 20 минут выпекать как обычно, следующих 30 минут под фольгой, последние 10 минут без фольги.