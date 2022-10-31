Булочки синабони з корицею та яблуками. Простий рецепт знаменитої випічки

Булочки синабони – популярний американський десерт.

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Здобні булочки синабони набули популярності після того, як у 1985 році в Сіетлі відкрилася перша кафе-пекарня. Булочки з корицею сорту Макара, яка вирощується в Індонезії, швидко набули популярності і тепер у всьому світі працює 1100 кафе у 60 країнах. Назву синабон здобні булочки отримали від слів англ. cinnamon "кориця" + лат. bone "добре".

А кулінари повторюють відомий рецепт, додаючи щось від себе. Найпопулярніший рецепт цієї осені – синабони з яблуками та корицею.

Рецепт дуже простий, а результат чудовий. Виникає одна проблема – як не з'їсти всі булочки одразу.

Синабони з корицею та яблуками

Складові:

Тісто:

молоко – 260 мл

сухі дріжджі – 7 г (свіжі – 20 г)

цукор – 80 г

вершкове масло – 50 г

сіль — 0,5 ч. л.

борошно – 470 г

Начинка:

яблука – 500-600 г

кориця – 2 ч. л. + цукор – 100 г

вершкове масло – 60 г

До теплого молока потрібно додати дріжджі та цукор, залишити на 10-15 хвилин, щоб дріжджі "запрацювали". Головне,що молоко має бути теплим, але не гарячим.

До готової опари потрібно додати розтоплене масло, сіль і поступово вводити борошно. Потім вимішати тісто і поставити у тепле місце на 1 годину.

Поки тісто підходить, потрібно приготувати начинку. Яблука потрібно очистити, натерти або подрібнити. А потім змішати цукор та корицю.

[ + – ] Булочки-равлики синабони з яблуком та корицею Фото: Скриншот

Коли тісто підійшло, його потрібно розкотити, змастити розтопленим маслом, посипати сумішшю цукру і кориці. Наступний етап – найвідповідальніший: на тісто потрібно викласти яблука та згорнути у рулет. Рулет треба нарізати на порційні шматки і викласти у форму.

Випікати за температури 180 градусів 50-60 хвилин. Перші 20 хвилин випікати як завжди, наступних 30 хвилин під фольгою, останні 10 хвилин без фольги.