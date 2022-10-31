Булочки синабони з корицею та яблуками. Простий рецепт знаменитої випічки
Булочки синабони – популярний американський десерт.
Здобні булочки синабони набули популярності після того, як у 1985 році в Сіетлі відкрилася перша кафе-пекарня. Булочки з корицею сорту Макара, яка вирощується в Індонезії, швидко набули популярності і тепер у всьому світі працює 1100 кафе у 60 країнах. Назву синабон здобні булочки отримали від слів англ. cinnamon "кориця" + лат. bone "добре".
А кулінари повторюють відомий рецепт, додаючи щось від себе. Найпопулярніший рецепт цієї осені – синабони з яблуками та корицею.
Рецепт дуже простий, а результат чудовий. Виникає одна проблема – як не з'їсти всі булочки одразу.
Синабони з корицею та яблуками
Складові:
Тісто:
- молоко – 260 мл
- сухі дріжджі – 7 г (свіжі – 20 г)
- цукор – 80 г
- вершкове масло – 50 г
- сіль — 0,5 ч. л.
- борошно – 470 г
Начинка:
- яблука – 500-600 г
- кориця – 2 ч. л. + цукор – 100 г
- вершкове масло – 60 г
До теплого молока потрібно додати дріжджі та цукор, залишити на 10-15 хвилин, щоб дріжджі "запрацювали". Головне,що молоко має бути теплим, але не гарячим.
До готової опари потрібно додати розтоплене масло, сіль і поступово вводити борошно. Потім вимішати тісто і поставити у тепле місце на 1 годину.
Поки тісто підходить, потрібно приготувати начинку. Яблука потрібно очистити, натерти або подрібнити. А потім змішати цукор та корицю.
Коли тісто підійшло, його потрібно розкотити, змастити розтопленим маслом, посипати сумішшю цукру і кориці. Наступний етап – найвідповідальніший: на тісто потрібно викласти яблука та згорнути у рулет. Рулет треба нарізати на порційні шматки і викласти у форму.
Випікати за температури 180 градусів 50-60 хвилин. Перші 20 хвилин випікати як завжди, наступних 30 хвилин під фольгою, останні 10 хвилин без фольги.