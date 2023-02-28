Торт "Карамельна дівчинка": оригінальний десерт з ніжним смаком

Головний секрет торта – у правильно приготовленій карамелі.

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Смачних тортів багато не буває. Сьогодні пропонуємо скуштувати дуже цікавий рецепт кулінарного блогера Оксани з Казахстану, яка розповіла, як приготувати десерт з милою назвою "Карамельна дівчинка". Торт виходить ніжним і м'яким, що сподобається навіть найвибагливішим ласунам.

Торт "Карамельна дівчинка"

Інгредієнти:

яйця — 2 шт.;

сіль — щіпка;

варене згущене молоко — 1 банка (380 гр);

розтоплене вершкове масло — 80 гр;

борошно — 180 гр;

розпушувач — 10 гр.

Для карамелі:

цукор – 100 гр;

масло вершкове м'яке – 50 гр;

вершки 33% — 60 мл. (підігріті, але не гарячі);

сіль — щіпка

Карамель можна замінити на варене згущене молоко.

Для крему:

Вершки 33% холодні – 650 г;

Карамель теж має бути холодною.

Спосіб приготування:

Два яйця збити міксером зі щіпкою солі протягом 2-3 хвилин до пишності, додати варене згущене молоко і розтоплене масло. В окремій мисці змішати борошно, яке є просіяним, і розпушувач, а потім додати все це частинами в тісто, знову акуратно збити. Тісто вийде, як густа сметана.

На пергаменті намалювати круги діаметром 18 см, викласти на кожен по дві ложки тіста і розрівняти до країв. Випікати коржі приблизно 5-8 хвилин в духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів.

Далі потрібно приготувати карамель. Для цього цукор висипати в сковороду з товстим дном та нагрівати на середньому вогні. У жодному разі не заважати, інакше цукор відразу ж кристалізується. Можна тільки притиснути і цим допомогти цукру розтопитися. Не можна перетримувати карамель, бо надто темна карамель гірчитиме. Додати вершкове масло і перемішати все дуже акуратно і швидко. Поки вариться карамель, потрібно підігріти вершки, щоб вони були дуже теплими, і одразу ж влити в карамель, знову швидко перемішавши.

Маса сильно вируватиме, тому сотейник або каструлю для приготування карамелі краще брати високу. Забрати карамель з вогню і, за бажання, можна додати трохи солі. Остудити до кімнатної температури, перелити в скляну банку і відправити в холодильник, щоб карамель трохи загуснула.

Готуємо крем. Вершки збити до міцних піків та поступово, продовжуючи збивати, додати карамель.

Коржі перемазати готовим кремом, у тому числі верх та боки, можна прикрасити верх фруктами чи ягодами. Прибрати його на дві години в холодильник, щоб він добре просочився.

Раніше Фокус писав, як приготувати шоколадний торт зі згущеним молоком.