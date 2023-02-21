Шоколадний торт зі згущеним молоком: новий смак звичного десерту

Прикрасити торт можна мигдальною або шоколадною стружкою.

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Торт із кремом з вареного згущеного молока в багатьох асоціюється з дитинством. Пропонуємо приготувати дуже простий і недорогий десерт, додавши йому нотку новизни за рецептом цз блогу "Збірка рецептів". Його особливість у тому, що в крем замість олії додається домашній сир, що робить його ще ніжнішим.

Шоколадний торт із вареним згущеним молоком

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 45 гр;

цукор — 90 гр;

какао — 18 гр;

яйця курячі — 3 шт.

Для крему:

варене згущене молоко — 1 банка;

сирний сир — 170 гр.

Спосіб приготування:

Білки відокремити від жовтків. Збивати білки міксером близько п'яти хвилин, додаючи по ложці цукру. В ідеалі має вийти пишна маса. Далі, не перестаючи збивати, ввести по одному жовтки.

Борошно змішати з какао й додати в яєчну суміш, підсипаючи все частинами та не припиняючи перемішувати. На цьому етапі краще скористатися лопаткою, щоб білки не осіли.

Тісто перелити у форму, застелену пергаментом, і відправити в розігріту до 170 градусів духовку на 40 хвилин. Готовність бісквіту перевірити зубочисткою. Якщо під час протикання коржа вона суха, то бісквіт готовий.

Дістати готовий бісквіт із духовки, остудити на решітці й дати охолонути протягом двох-трьох годин. Потім нарізати його на кілька коржів і змастити кремом, що складається зі збитого згущеного молока з домашнім сиром.

Верх і боки торта теж змастити кремом і прикрасити на власний розсуд. Можна посипати мигдальною стружкою чи тертим шоколадом, прикрасити фруктами чи ягодами.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як спекти ідеальний бісквіт.