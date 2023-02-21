Шоколадный торт со сгущенным молоком: новый вкус привычного десерта
Украсить торт можно миндальной или шоколадной стружкой.
Торт с кремом из вареной сгущенки у многих ассоциируется с детством. Предлагаем приготовить очень простой и недорогой десерт, добавив ему нотку новизны, по рецепту из блога "Сборник рецептов". Его изюминка в том, что в крем, вместо масла, добавляется творожный сыр, что делает его еще более нежным.
Шоколадный торт с вареной сгущенкой
Ингредиенты:
- мука пшеничная – 45 гр;
- сахар – 90 гр;
- какао – 18 гр;
- яйца куриные – 3 шт.
Для крема:
- вареная сгущенка – 1 банка;
- творожный сыр – 170 гр.
Способ приготовления:
Белки отделить от желтков. Взбивать белки миксером около пяти минут, добавляя по ложке сахара. В идеале должна получиться пышная масса. Далее, не переставая взбивать, ввести по одному желтки.
Муку смешать с какао и добавить в яичную смесь, подсыпая все частями и не прекращая перемешивать. На этом этапе лучше воспользоваться лопаткой, чтобы белки не осели.
Тесто перелить в форму, застеленную пергаментом и отправить в предварительно разогретую до 170 градусов духовку на 40 минут. Готовность бисквита проверить зубочисткой. Если при протыкании коржа она сухая, значит, бисквит готов.
Достать готовый бисквит из духовки, остудить на решетке и дать остыть на протяжении двух-трех часов. Затем нарезать его на несколько коржей и смазать кремом, состоящим из взбитой сгущенки с творожным сыром.
Верх и бока торта тоже смазать кремом и украсить по своему усмотрению. Можно посыпать миндальной стружкой или тертым шоколадом, украсить фруктами или ягодами.
Напомним, ранее Фокус писал, как испечь идеальный бисквит.