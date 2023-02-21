Шоколадный торт со сгущенным молоком: новый вкус привычного десерта

Украсить торт можно миндальной или шоколадной стружкой.

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Торт с кремом из вареной сгущенки у многих ассоциируется с детством. Предлагаем приготовить очень простой и недорогой десерт, добавив ему нотку новизны, по рецепту из блога "Сборник рецептов". Его изюминка в том, что в крем, вместо масла, добавляется творожный сыр, что делает его еще более нежным.

Шоколадный торт с вареной сгущенкой

Ингредиенты:

мука пшеничная – 45 гр;

сахар – 90 гр;

какао – 18 гр;

яйца куриные – 3 шт.

Для крема:

вареная сгущенка – 1 банка;

творожный сыр – 170 гр.

Способ приготовления:

Белки отделить от желтков. Взбивать белки миксером около пяти минут, добавляя по ложке сахара. В идеале должна получиться пышная масса. Далее, не переставая взбивать, ввести по одному желтки.

Муку смешать с какао и добавить в яичную смесь, подсыпая все частями и не прекращая перемешивать. На этом этапе лучше воспользоваться лопаткой, чтобы белки не осели.

Тесто перелить в форму, застеленную пергаментом и отправить в предварительно разогретую до 170 градусов духовку на 40 минут. Готовность бисквита проверить зубочисткой. Если при протыкании коржа она сухая, значит, бисквит готов.

Достать готовый бисквит из духовки, остудить на решетке и дать остыть на протяжении двух-трех часов. Затем нарезать его на несколько коржей и смазать кремом, состоящим из взбитой сгущенки с творожным сыром.

Верх и бока торта тоже смазать кремом и украсить по своему усмотрению. Можно посыпать миндальной стружкой или тертым шоколадом, украсить фруктами или ягодами.

Напомним, ранее Фокус писал, как испечь идеальный бисквит.