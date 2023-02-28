Торт "Карамельная девочка": оригинальный десерт с нежным вкусом

Главный секрет торта – в правильно приготовленной карамели.

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Вкусных тортов много не бывает. Сегодня предлагаем попробовать очень интересный рецепт кулинарного блогера Оксаны из Казахстана, которая рассказала, как приготовить десерт и милым названием "Карамельная девочка". Торт получается нежным и мягким, что понравится даже самым требовательным сладкоежкам.

Торт "Карамельная девочка"

Ингредиенты:

яйца – 2 шт;

соль – щепотка;

вареная сгущенка – 1 банка (380 гр);

растопленное сливочное масло – 80 гр;

мука – 180 гр;

разрыхлитель – 10 гр.

Для карамели:

сахар – 100 гр;

масло сливочное мягкое – 50 гр;

сливки 33% – 60 мл. ( подогретые, но не горячие);

соль – щепотка

Карамель можно заменить на вареную сгущенку.

Для крема:

Сливки 33% холодные – 650 гр;

Карамель тоже должна быть холодной.

Способ приготовления:

Два яйца сбить миксером со щепоткой соли на протяжении 2-3 минут до пышности, добавить вареную сгущенку и растопленное масло. В отдельной миске смешать просеянную муку и разрыхлитель, а затем добавить все это частями в тесто, снова аккуратно сбить. Тесто получится, как густая сметана.

На пергаменте нарисовать круги диаметром 18 см, выложить на каждый по две ложки теста и разровнять до краев. Выпекать коржи приблизительно 5-8 минут в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов.

Далее необходимо приготовить карамель. Для этого сахар высыпать в сотейник или сковороду с толстым дном и нагревать на среднем огне. Ни в коем случае не мешать, иначе сахар сразу же кристаллизуется. Можно только придавить и тем самым помочь сахару растопится. Нельзя передерживать карамель, потому что слишком темная будет горчить. Добавить сливочное масло и перемешать все очень аккуратно и быстро. Пока варится карамель, нужно подогреть сливки, чтобы они были очень теплыми, и сразу же влить в карамель, снова быстро перемешав.

Масса будет сильно бурлить, поэтому сотейник или кастрюлю для приготовления карамели лучше брать высокую. Убрать карамель с огня и, при желании, можно добавить немножко соли. Остудить до комнатной температуры, перелить в стеклянную банку и отправить в холодильник, чтобы карамель немного загустела.

Готовим крем. Сливки взбить до крепких пиков и постепенно, продолжая взбивать, добавить карамель.

Коржи перемазать готовым кремом, в том числе верх и бока, можно украсить верх фруктами или ягодами. Убрать его на два часа в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.

Ранее Фокус писал, как приготовить шоколадный торт со сгущенкой.