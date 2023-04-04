Прямо з Угорщини. Рецепт смачного торта "Добош" з карамельною глазур'ю

Це класичний угорський десерт, який подають у всіх кондитерських.

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Торт "Добош" такий же символ Угорщини, як їхня знаменита будівля парламенту в Будапешті. Цей торт складається з шести тонких бісквітних коржів, прошарованих шоколадним кремом та покритих карамельною глазур'ю.

Він був придуманий кондитером Йожефом Добошем у 1885 році і став дуже популярним у Європі. Фокус розкаже, як його приготувати.

Торт "Добош"

Для карамелі:

цукор чи цукрова пудра – 150 г;

вода – 3 ст. л.;

вершкове масло – 10 г.

Для крему:

вершкове масло – 180 г;

шоколад – 80 г;

цукор – 130 г;

ванільний цукор – 2 ст. л.;

одне яйце.

Для тіста:

яйця – 6 шт.;

цукор – 150 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

борошно — 150 г;

вершкове масло для змащування форми.

Для початку приготуємо тісто для торта. Яйця розділіть на білки та жовтки. Білки відправте у холодильник. Жовтки збийте міксером з 75 грамами цукру до отримання пишної світлої маси.

Збийте міксером білки з цукром, що залишився, в міцну піну. Додайте ванільний цукор. Збийте ще раз до одержання однорідної маси. З'єднайте із жовтками.

Борошно просійте, потім частинами при постійному помішуванні додайте до приготовленої раніше яєчної маси. Вимісіть тісто для коржів.

Духовку нагрійте до 220 градусів. Підготуйте форму для випікання діаметром 22 см і змастіть вершковим маслом. Влийте в неї 1/6 приготовленого тіста і випікайте 10 хвилин до золотистого кольору. Викладіть на решітку для остигання. Так само випікайте ще п'ять коржів.

Тепер готуйте крем. Вершкове масло наріжте і залиште на 30 хвилин при кімнатній температурі. Шоколад поламайте і, помішуючи, розтопіть на гарячій водяній бані. Дайте трохи охолонути.

М'яке вершкове масло збийте міксером із цукром. Поступово додайте шоколад та приготуйте крем.

Змастіть кремом п'ять коржів торта і складіть їх один на одного. Шостий корж, що залишився, розріжте на 12 рівних трикутників. Змастіть кремом боки торта. Поставте торт в холодильник на дві години.

Приготуйте карамель для прикраси. У велику сковороду з товстим дном всипте цукор, залийте водою і помішуючи, розтопіть на слабкому вогні. Додайте вершкове масло. Варіть, помішуючи, до отримання однорідної маси золотисто-коричневого кольору.

Приготовлену карамель перелийте на лист, вистелений папером для випічки. Розрівняйте її поверхнею. Поки карамель не застигла, покладіть на неї трикутники з бісквіта. Остудіть карамель до повного застигання.

Акуратно відокремте трикутники від карамелі та прикрасьте ними верх торта. Торт "Добош" готовий.

Ви також можете приготувати ще один смачний торт, популярний у Європі. Торт "Карпатка" нагадує засніжені гори.