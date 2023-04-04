Прямо из Венгрии. Рецепт вкуснейшего торта "Добош" с карамельной глазурью

Это классический венгерский десерт, который подают буквально во всех кондитерских.

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Торт "Добош" такой же символ Венгрии, как их знаменитое здание парламента в Будапеште. Этот торт состоит из шести тонких бисквитных коржей, прослоенных шоколадным кремом и покрытых карамельной глазурью.

Он был придуман кондитером Йожефом Добошом в 1885 году и стал очень популярным в Европе. Фокус расскажет, как его приготовить.

Торт "Добош"

Для карамели:

сахар или сахарная пудра – 150 г;

вода – 3 ст. л.;

сливочное масло – 10 г.

Для крема:

сливочное масло – 180 г;

шоколад – 80 г;

сахар – 130 г;

ванильный сахар – 2 ст. л.;

одно яйцо.

Для теста:

яйца – 6 шт.;

сахар – 150 г;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

мука – 150 г;

сливочное масло для смазывания формы.

Для начала приготовим тесто для торта. Яйца разделите на белки и желтки. Белки уберите в холодильник до использования. Желтки взбейте миксером с 75 граммами сахара до получения пышной светлой массы.

Взбейте миксером белки с оставшимся сахаром в крепкую пену. Добавьте ванильный сахар. Взбейте еще раз до получения однородной массы. Соедините с желтками.

Муку просейте, затем частями, при постоянном помешивании, добавьте к приготовленной ранее яичной массе. Вымесите тесто для коржей.

Духовку нагрейте до 220 градусов. Подготовьте форму для выпекания диаметром 22 см и смажьте ее сливочным маслом. Влейте в нее 1/6 приготовленного теста и выпекайте 10 минут до золотистого цвета. Выложите на решетку для остывания. Таким же образом испеките еще пять коржей.

Теперь готовьте крем. Сливочное масло нарежьте кубиками и оставьте на 30 минут при комнатной температуре. Шоколад поломайте и, помешивая, растопите на горячей водяной бане. Дайте немного остыть.

Мягкое сливочное масло взбейте миксером с сахаром. Постепенно добавьте шоколад и приготовьте крем.

Смажьте кремом пять коржей торта и сложите их друг на друга. Оставшийся шестой корж разрежьте на 12 равных треугольников. Смажьте кремом бока торта. Поставьте торт в холодильник на 2 часа.

Приготовьте карамель для украшения. В большую сковороду с толстым дном всыпьте сахар, залейте водой и, помешивая, растопите на слабом огне. Добавьте сливочное масло. Варите, помешивая, до получения однородной массы золотисто-коричневого цвета.

Приготовленную карамель перелейте на противень, выстланный бумагой для выпечки. Разровняйте ее по поверхности. Пока карамель не застыла, уложите на нее треугольники из бисквита. Остудите карамель до полного застывания.

Аккуратно отделите треугольники от карамели и украсьте ими верх торта. Торт "Добош" готов.

Вы также можете приготовить еще один вкуснейший торт, который популярен в Европе. Торт "Карпатка" напоминает заснеженные горы.