Макароны по-татарски с мясом и овощами: рецепт привычного блюда с новым вкусом

Сочетание мяса, макарон и овощей дает новый и насыщенный вкус, а специи еще больше подчеркивают его.

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Даже обычные макароны могут стать изысканным блюдом, если найти полходящий рецепт. Советуем приготовить макароны по-татарски с мясом и овощами, рецептом которого поделились в кулинарном блоге "Простые рецепты". Сочетание привычных ингредиентов создает новый вкус. Блюдо получается очень сытным и хорошо утоляет голод.

Макароны по-татарски с мясом и овощами

Ингредиенты:

лук – 2 шт;

мясо – 600 гр;

морковь – 1 шт;

помидор – 2-3 шт;

соль и специи

макароны – 1/2 пачки;

чеснок – 2-3 зубчика;

петрушка.

Способ приготовления:

Мясо нарезать кусочками. Пару луковиц нарезаем полукольцами, а морковь – брусочками. Помидоры порезать дольками.

Казан с растительным масло хорошо нагреть и опустить мясо, обжарить на сильном огне. Добавить лук и обжарить до золотистого цвета, затем всыпать морковь, хорошо перемешать и посолить. При необходимости добавить немного воды, накрыть крышкой и тушить.

Добавить помидоры, немного воды и специи. Растереть щепотку зиры, кориандр, красную сладкую паприку и черный перец.

Готовить до приготовления мяса под крышкой, добавить петрушку. Отправить туда же макароны и готовить еще 10 минут. Когда они приготовились, добавить туда же пропущенный через пресс чеснок.

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