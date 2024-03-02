Слимбаки по-закарпатски: что это за блюдо и почему его стоит приготовить (видео)

Заметьте: при подаче сначала налейте в тарелку немного грибной подливки, а потом уже выложите слимбаки и украсьте зеленью.

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Ингредиенты:

Для теста —

молоко — 75 мл

вода — 75 мл + 100 мл;

дрожжи сухие — 7 г;

мука пшеничная — 450 г (± 50 г);

яйцо куриное — 1 шт;

растительное масло — примерно 2-3 ст. л;

соль — по вкусу.

Для начинки —

фарш из свинины — 500 г;

копченая паприка, соль и перец — по вкусу.

Для грибной подливы —

шампиньоны — 200 г;

лук репчатый — 1 шт;

вода — 500 г;

сметана — 2 ст. л;

масло — 2 ст. л;

соль и перец — по вкусу.

Приготовим сначала опару для теста. В посудину наливаем теплую воду и молоко, добавляем сахар, дрожжи. Все перемешиваем венчиком, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 20 минут. Опара будет готова тогда, когда появится характерная дрожжевая "шапка".

К опаре добавляем часть просеянной муки, яйцо, масло, соль и теплую воду. Все хорошо перемешиваем, затем добавляем частями оставшуюся просеянную муку и смешиваем тесто. Во время вымешивания можете еще добавить масла, тесто должно стать эластичным.

Накрываем полотенцем посудину с тестом и отправляем в теплое место на 30 минут.

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Репчатый лук и шампиньоны надо очистить, нарезать кубиком.

Ставим кастрюлю или глубокую сковороду на огонь, добавляем масло и начинаем жарить лук. Как только он станет прозрачным, добавьте грибы, соль, перец и продолжайте жарить до готовности. Затем вылейте воду, доведите до кипения и выключите плиту. Измельчите подливу, можно с помощью блендера, и добавьте сметану.

Для приготовления начинки смешайте фарш с копченой паприкой, солью и перцем.

Раскатайте тесто прямоугольной формы толщиной примерно один сантиметр. Разрежьте его на две части и равномерно распределите фарш. Сверните каждый пласт теста в рулет, хорошо защипните шов. Визуально разделите рулет на равные кусочки и разрежьте (этот процесс похож на приготовление сладких синабонов).

Слимбаки разложите в грибной подливе, сохраняя между ними достаточное расстояние. Они не должны касаться друг друга. После этого их надо варить на медленном огне в течение 15 минут, не открывая крышку. Если у вас ограниченное количество места в кастрюле, повторяйте этот процесс до тех пор, пока все слимбаки не будут сварены.

При подаче сначала налейте в тарелку немного грибной подливы, затем выложите слимбаки и украсьте зеленью.

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